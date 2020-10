Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les USA dénoncent la "provocation" de la Turquie en Méditerranée Reuters • 13/10/2020 à 15:18









WASHINGTON, 13 octobre (Reuters) - Les Etats-Unis ont déclaré mardi "déplorer" l'annonce par la Turquie du renvoi d'un navire d'études sismiques dans une zone de Méditerranée orientale potentiellement riche en hydrocarbures et revendiquée par la Grèce. Pour Washington, Ankara attise les tensions dans la région et complique "volontairement" la reprise des discussions avec Athènes. "Les Etats-Unis déplorent l'annonce le 11 octobre par la Turquie d'une reprise des activités turques de recherches dans des zones sur lesquelles la Grèce affirme sa compétence territoriale en Méditerranée orientale", a déclaré le porte-parole du département d'Etat, Morgan Ortagus, dans un communiqué. "La coercition, les menaces, l'intimidation et l'activité militaire ne résoudront pas les tensions en Méditerranée orientale. Nous exhortons la Turquie à mettre fin à cette provocation calculée et à commencer immédiatement des discussions exploratoires avec la Grèce", a-t-elle ajouté. La Turquie, membre de l'Otan, a renvoyé en mer lundi le navire Oruç Reis pour une mission au sud de l'île grecque de Castellorizo, proche de ses côtes méridionales. La Grèce a dénoncé une "grave escalade" menaçant la paix dans la région. La France a pour sa part demandé à la Turquie de s'abstenir de "nouvelles provocations" et de donner "des gages concrets de sa volonté de dialoguer de bonne foi". La Turquie accuse de son côté la Grèce d'être responsable de ces tensions. (Humeyra Pamuk et Doina Chiacu version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)

