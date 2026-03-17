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Les USA cherchent à se fournir en engrais au Venezuela et au Maroc, dit la Maison blanche
information fournie par Reuters 17/03/2026 à 15:12

L'administration du président américain Donald Trump cherche d'autres sources d'approvisionnement d'engrais face aux contraintes de transport maritime liées à la guerre contre l'Iran, notamment au Venezuela et peut-être au Maroc, a déclaré mardi Kevin Hassett, conseiller économique à la Maison blanche.

Lors d'une émission sur CNBC, Kevin Hassett a déclaré que les Etats-Unis avaient "mis en place des licences permettant au Venezuela de produire davantage d’engrais" et "eu des discussions avec le Maroc".

Il a qualifié cette initiative de "police d’assurance contre les perturbations" pour les agriculteurs américains.

"Je ne dis pas que nous pouvons éliminer les perturbations actuelles, mais nous pouvons les minimiser", a déclaré Kevin Hassett.

Les réserves d'engrais ont diminué, la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran ayant coupé les approvisionnements essentiels en engrais azotés provenant du Golfe et destinés aux agriculteurs du monde entier, ce qui a fait grimper les prix de plus d'un tiers ces dernières semaines.

(Rédigé par Katharine Jackson et Susan Heavey ; version française Coralie Lamarque, édité par Blandine Hénault)

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