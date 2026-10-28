 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les trimestriels de VFC douchent les espoirs d'un rebond rapide chez Vans
information fournie par AOF 28/10/2026 à 16:27

Ajouter Boursorama à vos sources

(Zonebourse.com) - Bien que ressortis bien au-dessus des attentes, les derniers résultats trimestriels de VF Corporation sont venus étouffer les récents espoirs d'une reprise des ventes de sa marque phare Vans.

Le groupe de Denver, qui détient également The North Face et Timberland, a fait état ce matin d'un bénéfice opérationnel ajusté hors Dickies de 364 millions de dollars au titre de son deuxième trimestre fiscal, clos fin septembre, là où il s'était donné comme objectif un résultat de l'ordre de 315 millions.

En hausse de 1% à taux de changes constants, toujours en excluant Dickies, le chiffre d'affaires dépasse lui aussi l'objectif de ventes globalement stables sur le trimestre.

Mais les ventes de Vans, en baisse de presque 10% d'une année sur l'autre, ont encore une fois déçu, démentant les espoirs d'une réaccélération prochaine de l'activité.

Un redressement jugé frustrant

Son équipe de direction s'est néanmoins montrée optimiste concernant une éventuelle inflexion de la marque, qui a en effet renoué avec la croissance au niveau de ses activités de distribution directe aux consommateurs (DTC) en données publiées au cours du trimestre.

Une amélioration des tendances d'activité chez les partenaires détaillants (wholesale) est quant à elle attendue sur la seconde moitié de l'exercice 2026/2027 en cours.

"Certes, il y a bien quelques signes de frémissements chez Vans et la direction nous promet une nette embellie sur le second semestre, mais le redressement avance à une lenteur tellement affligeante que ça en devient franchement frustrant", réagit Tom Nikic, le spécialiste du secteur de la consommation chez Needham.

Pour l'ensemble de l'exercice, VFC dit toujours viser une amélioration de son chiffre d'affaires annuels à taux de changes constants pour une marge opérationnelle ajustée de 8%.

A la Bourse de New York, l'action VFC cédait 1,6% à 16,7 dollars à comparer avec un gain de 0,2% pour l'indice S&P 500. Le titre perd plus de 7% depuis le début de l'année.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Valeurs associées

VF
17,250 USD NYSE +1,11%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 28/10/2026 à 16:27:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
STELLANTIS
4,284 +15,39%
CAC 40
7 886,96 0,00%
Pétrole Brent
114,13 -0,06%
GENFIT
11,46 +8,32%
TOTALENERGIES
83,6 +0,72%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank