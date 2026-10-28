Les trimestriels de VFC douchent les espoirs d'un rebond rapide chez Vans

(Zonebourse.com) - Bien que ressortis bien au-dessus des attentes, les derniers résultats trimestriels de VF Corporation sont venus étouffer les récents espoirs d'une reprise des ventes de sa marque phare Vans.

Le groupe de Denver, qui détient également The North Face et Timberland, a fait état ce matin d'un bénéfice opérationnel ajusté hors Dickies de 364 millions de dollars au titre de son deuxième trimestre fiscal, clos fin septembre, là où il s'était donné comme objectif un résultat de l'ordre de 315 millions.

En hausse de 1% à taux de changes constants, toujours en excluant Dickies, le chiffre d'affaires dépasse lui aussi l'objectif de ventes globalement stables sur le trimestre.

Mais les ventes de Vans, en baisse de presque 10% d'une année sur l'autre, ont encore une fois déçu, démentant les espoirs d'une réaccélération prochaine de l'activité.

Un redressement jugé frustrant

Son équipe de direction s'est néanmoins montrée optimiste concernant une éventuelle inflexion de la marque, qui a en effet renoué avec la croissance au niveau de ses activités de distribution directe aux consommateurs (DTC) en données publiées au cours du trimestre.

Une amélioration des tendances d'activité chez les partenaires détaillants (wholesale) est quant à elle attendue sur la seconde moitié de l'exercice 2026/2027 en cours.

"Certes, il y a bien quelques signes de frémissements chez Vans et la direction nous promet une nette embellie sur le second semestre, mais le redressement avance à une lenteur tellement affligeante que ça en devient franchement frustrant", réagit Tom Nikic, le spécialiste du secteur de la consommation chez Needham.

Pour l'ensemble de l'exercice, VFC dit toujours viser une amélioration de son chiffre d'affaires annuels à taux de changes constants pour une marge opérationnelle ajustée de 8%.

A la Bourse de New York, l'action VFC cédait 1,6% à 16,7 dollars à comparer avec un gain de 0,2% pour l'indice S&P 500. Le titre perd plus de 7% depuis le début de l'année.

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