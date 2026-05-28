Les travaux de maintenance sur le gisement pétrolier de Kashagan n'ont pas encore commencé ; les actionnaires sont en pourparlers, selon le ministre kazakh de l'Énergie

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Les travaux de maintenance sur le gigantesque gisement pétrolier de Kashagan, au Kazakhstan, n'ont pas encore commencé et les actionnaires poursuivent leurs discussions, a déclaré le ministre de l'Énergie, Erlan Akkenzhenov, aux journalistes.

Selon certaines sources, les travaux de maintenance sur le gisement de Kashagan, qui a une capacité d’environ 0,4 million de barils par jour, devraient débuter début juin et pourraient durer plus de 30 jours, ce qui réduirait la production et les exportations globales de pétrole du Kazakhstan.