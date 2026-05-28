Kering tient son assemblée générale en pleine phase de transformation

( AFP / FRANCOIS GUILLOT )

Le groupe de luxe Kering tient jeudi son assemblée générale quelques semaines après avoir dévoilé son plan stratégique, alors que le marché du luxe, en perte de vitesse, cherche à se renouveler.

En septembre dernier, la dernière assemblée générale du mastodonte français - qui détient Gucci, mais aussi Saint Laurent, Bottega Veneta ou encore Boucheron -, a vu la nomination au poste de directeur général de Luca de Meo, François-Henri Pinault conservant quant à lui la présidence du groupe.

L'emblématique ex-patron du constructeur automobile français Renault avait alors indiqué viser le désendettement du groupe, mais aussi vouloir "rationaliser, réorganiser et repositionner certaines de nos marques."

La situation de Kering était devenue critique, entre un endettement important et des acheteurs devenus frileux: les ventes du groupe ont chuté de 13% en 2025, à 14,7 milliards d'euros, tandis que son bénéfice net a été divisé par plus de dix.

Un peu moins d'un an plus tard, Luca de Meo a engagé une série d'actions pour redresser la barre. Fin 2025, l'endettement de Kering s'élevait à huit milliards d'euros, soit 2,5 milliards de moins que fin 2024. Pour cela, Kering a notamment cédé au géant des cosmétiques L'Oréal sa division beauté, une opération à 4 milliards d'euros. Il a aussi repoussé de deux ans l'acquisition de Valentino.

Le groupe a par ailleurs dévoilé mi-avril à Florence son plan stratégique à moyen terme, avec une attention particulière portée sur Gucci, sa marque phare. Car la maison italienne, qui représente 40% du chiffre d'affaires de Kering, a connu un désamour ces dernières années, passant de 10,5 milliards d'euros de ventes en 2022 à 6 milliards en 2025.

Luca de Meo a indiqué lors de sa présentation aux investisseurs que la solution passerait notamment par la réduction du nombre de boutiques de Gucci, ainsi que par une attention plus poussée portée à la qualité des produits. Depuis septembre, Gucci a aussi une nouvelle PDG, Francesca Bellettini, qui était jusque-là directrice générale adjointe de Kering.

Autre priorité, la Chine, longtemps moteur du luxe, où le secteur a connu un refroidissement depuis quelques années. Kering entend y augmenter significativement les budgets marketing et commerciaux et fermer des points de ventes.

Suffisant pour redonner un second souffle à l'entreprise? Si le cours de son action a reculé de presque 20% depuis le début de l'année, la guerre au Moyen-Orient pesant notamment sur les groupes de luxe, il a toutefois gagné environ 38% sur un an.