 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Kering tient son assemblée générale en pleine phase de transformation
information fournie par Boursorama avec AFP 28/05/2026 à 08:05

( AFP / FRANCOIS GUILLOT )

( AFP / FRANCOIS GUILLOT )

Le groupe de luxe Kering tient jeudi son assemblée générale quelques semaines après avoir dévoilé son plan stratégique, alors que le marché du luxe, en perte de vitesse, cherche à se renouveler.

En septembre dernier, la dernière assemblée générale du mastodonte français - qui détient Gucci, mais aussi Saint Laurent, Bottega Veneta ou encore Boucheron -, a vu la nomination au poste de directeur général de Luca de Meo, François-Henri Pinault conservant quant à lui la présidence du groupe.

L'emblématique ex-patron du constructeur automobile français Renault avait alors indiqué viser le désendettement du groupe, mais aussi vouloir "rationaliser, réorganiser et repositionner certaines de nos marques."

La situation de Kering était devenue critique, entre un endettement important et des acheteurs devenus frileux: les ventes du groupe ont chuté de 13% en 2025, à 14,7 milliards d'euros, tandis que son bénéfice net a été divisé par plus de dix.

Un peu moins d'un an plus tard, Luca de Meo a engagé une série d'actions pour redresser la barre. Fin 2025, l'endettement de Kering s'élevait à huit milliards d'euros, soit 2,5 milliards de moins que fin 2024. Pour cela, Kering a notamment cédé au géant des cosmétiques L'Oréal sa division beauté, une opération à 4 milliards d'euros. Il a aussi repoussé de deux ans l'acquisition de Valentino.

Le groupe a par ailleurs dévoilé mi-avril à Florence son plan stratégique à moyen terme, avec une attention particulière portée sur Gucci, sa marque phare. Car la maison italienne, qui représente 40% du chiffre d'affaires de Kering, a connu un désamour ces dernières années, passant de 10,5 milliards d'euros de ventes en 2022 à 6 milliards en 2025.

Luca de Meo a indiqué lors de sa présentation aux investisseurs que la solution passerait notamment par la réduction du nombre de boutiques de Gucci, ainsi que par une attention plus poussée portée à la qualité des produits. Depuis septembre, Gucci a aussi une nouvelle PDG, Francesca Bellettini, qui était jusque-là directrice générale adjointe de Kering.

Autre priorité, la Chine, longtemps moteur du luxe, où le secteur a connu un refroidissement depuis quelques années. Kering entend y augmenter significativement les budgets marketing et commerciaux et fermer des points de ventes.

Suffisant pour redonner un second souffle à l'entreprise? Si le cours de son action a reculé de presque 20% depuis le début de l'année, la guerre au Moyen-Orient pesant notamment sur les groupes de luxe, il a toutefois gagné environ 38% sur un an.

Valeurs du luxe

Valeurs associées

KERING
250,4000 EUR Euronext Paris 0,00%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 28.05.2026 09:00 

    (Actualisé avec Proximus et eDreams) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse ... Lire la suite

  • Des femmes de chambre de l'hôtel Ibis Batignolles manifestent devant le siège d'Accor, au troisième mois de leur grève pour réclamer de meilleures conditions de travail, le 17 octobre 2019 à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    Un marché du travail qui se transforme, des syndicats en quête de solutions
    information fournie par AFP 28.05.2026 08:58 

    Travailleurs précaires isolés, auto-entrepreneurs qui n'en ont que le nom, contrats très courts, sous-traitance parfois impénétrable: s'adapter aux mutations du marché du travail constitue un véritable défi pour les syndicats, traditionnellement centrés sur l'entreprise. ... Lire la suite

  • TOTALENERGIES : Une consolidation vers les supports est probable
    TOTALENERGIES : Une consolidation vers les supports est probable
    information fournie par TEC 28.05.2026 08:55 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

  • RENAULT SA : Le mouvement reste haussier
    RENAULT SA : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 28.05.2026 08:41 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
96,65 +1,76%
SOITEC
175,7 +13,94%
CAC 40
8 177,49 -0,37%
HAFFNER ENERGY
0,243 -9,67%
DBT
0,135 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank