 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Patrick Balkany jugé pour détournements de fonds publics: décision attendue jeudi
information fournie par AFP 28/05/2026 à 08:01

L'ancien maire de Levallois-Perret, Patrick Balkany, arrive au tribunal de Nanterre, le 7 avril 2026 dans les Hauts-de-Seine ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

L'ancien maire de Levallois-Perret, Patrick Balkany, arrive au tribunal de Nanterre, le 7 avril 2026 dans les Hauts-de-Seine ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Le tribunal correctionnel de Nanterre doit rendre jeudi après-midi sa décision dans le procès de l'ancien maire de Levallois-Perret Patrick Balkany, jugé en avril dans deux affaires distinctes de détournement de fonds publics et emploi présumé fictif.

Le parquet a requis dix-huit mois de prison ferme, 350.000 euros d'amende et dix ans d'inéligibilité dans le premier dossier.

M. Balkany, 77 ans, avait comparu pour avoir utilisé les fonds d'une association subventionnée par la ville, la Codeeil, afin d'assurer un complément de revenus à son ex-directeur du développement économique, Renaud Guillot-Corail, décédé en 2020.

Dans le second volet, examiné pendant trois jours, une peine d'un an de prison ferme, une amende de 150.000 euros et dix ans d'interdiction du droit de vote avaient été demandés par le ministère public contre l'ancien édile.

Il a été jugé pour avoir affecté, entre 2010 et 2015, des policiers municipaux à des tâches personnelles, notamment comme chauffeurs privés.

L'audience avait dû être suspendue après des propos de M. Balkany jugés proches de "l'outrage" par la présidente du tribunal, Céline Ballerini.

Le procureur avait qualifié M. Balkany de "démiurge omnipotent" ayant, "par le fait du prince", détourné trois policiers municipaux de leurs fonctions pour en faire des "larbins", des "hommes à tout faire" et "quasiment des domestiques".

L'avocat de l'ex-baron de la droite des Hauts-de-Seine, Me Robin Binsard, avait lui plaidé la relaxe, dénonçant "une purge" et raillant les lacunes de l'instruction.

M. Balkany a déjà été condamné dans plusieurs autres affaires, notamment en 2023 avec son épouse Isabelle pour avoir dissimulé 13 millions d'euros au fisc.

En avril, la cour d'appel de Rouen a confirmé sa libération conditionnelle pour les 15 mois de prison qu'il lui reste à purger dans ce dossier.

Il a par ailleurs fait cinq mois de détention en 2019-2020, puis à nouveau six mois en 2022.

Une liste dissidente qu'il avait soutenue aux élections municipales à Levallois-Perret en mars a été balayée avec 7,4% des suffrages, loin derrière la maire sortante Agnès Pottier-Dumas réélue dès le premier tour.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 28.05.2026 08:43 

    * SOITEC SOIT.PA a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires annuel en baisse de 34% en données publiées sur un an, mais supérieur aux attentes, ajoutant que l'amélioration séquentielle pour 2026-2027 devrait être moins marquée que lors des exercices précédents. ... Lire la suite

  • RENAULT SA : Le mouvement reste haussier
    RENAULT SA : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 28.05.2026 08:41 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )
    Volaille: LDC en forme en 2025-2026 grâce au succès du poulet et des oeufs
    information fournie par Boursorama avec AFP 28.05.2026 08:39 

    Le leader français de la volaille LDC (Le Gaulois, Maître Coq, Loué) a enregistré une hausse de ses bénéfices sur son exercice décalé 2025-2026 et largement dépassé ses objectifs notamment grâce à l'engouement des Français pour le poulet et les oeufs. En un an, ... Lire la suite

  • Le logo de STMicro sur un des batiments du groupe. (crédit photo : Adobe Stock )
    Les changements de recommandations : L'Oréal, Vicat, STMicroelectronics
    information fournie par Reuters 28.05.2026 08:29 

    * L'OREAL OREP.PA - Berenberg relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver" et son objectif de cours à 435 euros contre 374. * VICAT VCTP.PA - Citigroup abaisse son objectif de cours de 65 euros à 72 euros. * STMICROELECTRONICS STMPA.PA - Jefferies relève ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank