Les travailleurs syndiqués de la raffinerie BP de Whiting rejettent la prolongation de leur contrat

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec la déclaration du syndicat, l'historique de la raffinerie, les paragraphes 3 à 5)

Les membres du Syndicat des Métallos travaillant à la raffinerie BP BP.L de Whiting, dans l'Indiana, qui produit 440 000 barils par jour, ont rejeté l'offre de l'entreprise de prolonger leur contrat de 28 jours dans la plus grande raffinerie du Midwest américain, a annoncé l'entreprise dans un communiqué samedi.

La section locale 7-1 du Syndicat des Métallos, qui représente environ 800 travailleurs à Whiting, a déclaré vendredi dans un communiqué adressé aux membres sur son site web que les deux parties restaient séparées, mais que les travailleurs devaient se présenter au travail comme prévu afin d'assurer la sécurité de l'installation.

« Bien qu'il n'y ait aucune intention d'arrêt de travail, nous devons être prêts », a déclaré le syndicat. « Nos plans de grève ou de lock-out ont été lancés. Nous vous demandons de ne pas vous alarmer de cette activité. Nous continuerons à négocier dans le but de parvenir à un accord mutuellement bénéfique d'ici le 1er février. » Le syndicat a précédemment déclaré que BP proposait de supprimer plus de 200 emplois syndicaux dans les domaines de l'exploitation, de la maintenance et de la sécurité environnementale.

Dans sa déclaration de vendredi, il a indiqué qu'il existait des divergences sur des questions telles que l'ancienneté, les licenciements et les salaires.

La convention collective expire samedi.

La raffinerie de Whiting produit des carburants pour le transport, notamment de l'essence, du carburant diesel et du kérosène.

BP et le syndicat n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.