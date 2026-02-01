Les travailleurs syndiqués de la raffinerie BP de Whiting acceptent une prolongation de 24 heures

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les membres du Syndicat des Métallurgistes unis d'Amérique de la raffinerie BP BP.L de Whiting, dans l'Indiana, qui produit 440 000 barils par jour, ont accepté une prolongation de 24 heures de la convention collective de la plus grande raffinerie du Midwest américain, a annoncé la société dans un communiqué dimanche.

Cela signifie que la convention collective actuelle sera automatiquement renouvelée toutes les 24 heures, à moins que le syndicat ou BP n'annule la prolongation, selon le communiqué de BP.