Les transporteurs américains chutent après que la menace de l'Iran ait fait grimper le prix du pétrole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
13 avril -
** Les actions des compagnies aériennes américaines ont baissé avant le marché lundi, alors que les prix du pétrole ont augmenté après l'annonce par l'armée américaine de son intention de commencer à bloquer tout le trafic maritime entrant et sortant des ports iraniens.
** Les prix du pétrole ont franchi la barre des 100 dollars le baril alors que la marine américaine se préparait à bloquer le trafic maritime à travers le détroit d'Ormuz, alimentant ainsi les craintes d'approvisionnement après que Washington et Téhéran aient échoué à mettre fin à la guerre O/R
** American Airlines AAL.O , Delta Air Lines DAL.N et Southwest Airlines LUV.N perdent chacun 2,4%
** United Airlines UAL.O perd 3,2%, Alaska Air ALK.N baisse de 2%
** Le sous-indice Dow Jones des compagnies aériennes américaines .DJUSAR a baissé de ~12% depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer