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Les transporteurs américains chutent après que la menace de l'Iran ait fait grimper le prix du pétrole
information fournie par Reuters 13/04/2026 à 11:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 avril -

** Les actions des compagnies aériennes américaines ont baissé avant le marché lundi, alors que les prix du pétrole ont augmenté après l'annonce par l'armée américaine de son intention de commencer à bloquer tout le trafic maritime entrant et sortant des ports iraniens.

** Les prix du pétrole ont franchi la barre des 100 dollars le baril alors que la marine américaine se préparait à bloquer le trafic maritime à travers le détroit d'Ormuz, alimentant ainsi les craintes d'approvisionnement après que Washington et Téhéran aient échoué à mettre fin à la guerre O/R

** American Airlines AAL.O , Delta Air Lines DAL.N et Southwest Airlines LUV.N perdent chacun 2,4%

** United Airlines UAL.O perd 3,2%, Alaska Air ALK.N baisse de 2%

** Le sous-indice Dow Jones des compagnies aériennes américaines .DJUSAR a baissé de ~12% depuis le début de l'année

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

ALASKA AIR GROUP
39,490 USD NYSE -1,00%
AMERICAN AIRLINE
11,3200 USD NASDAQ -0,44%
DELTA AIR LINES
67,840 USD NYSE 0,00%
SOUTHWEST AIRLIN
39,560 USD NYSE -1,59%
UNITED AIRLINES
96,4000 USD NASDAQ -1,30%
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