Les transactions dans le secteur aérospatial s'accélèrent à mesure que la production d'avions prend de l'ampleur

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* Selon les données de Janes Capital, le volume des transactions dans le secteur aérospatial commercial devrait cette année figurer parmi les plus élevés jamais enregistrés

* Les acheteurs stratégiques cherchent à renforcer leur intégration verticale et à étendre leurs capacités tout au long de la chaîne d'approvisionnement

* Les hausses de production de Boeing et d’Airbus renforcent la confiance des acheteurs dans la demande à long terme

par Dan Catchpole et Sabrina Valle

Les fusions et acquisitions s’accélèrent dans la chaîne d’approvisionnement aérospatiale, car la clarification des calendriers de production de Boeing

BA.N et d’Airbus AIR.PA renforce la confiance des acheteurs dans la demande à long terme, selon les données du secteur et les entretiens menés auprès de spécialistes des fusions-acquisitions et de fournisseurs.

Jusqu’au mois d’août, la banque d’investissement Janes Capital Partners, spécialisée dans l’aérospatiale et la défense, a recensé 154 transactions rendues publiques cette année dans le secteur de l’aérospatiale commerciale, un chiffre légèrement inférieur au record annuel de 159 établi en 2019.

Les acheteurs ciblent les fournisseurs disposant d’une main-d’œuvre rare, de compétences de fabrication spécialisées et de capacités permettant de répondre à l’augmentation de la production d’avions. Les grands constructeurs cherchent également à s’assurer l’approvisionnement en composants critiques.

GE Aerospace GE.N a annoncé cette semaine l’acquisition, pour 12 milliards (XX milliards d'euros) de dollars , du fournisseur de pièces moulées Consolidated Precision Products, alors qu’elle s’efforce d’accélérer la production de ses moteurs. Dans le cadre d’une autre transaction majeure, Parker Hannifin a convenu en mai de racheter la division aérospatiale de Circor, spécialisée dans les systèmes d’actionnement et de train d’atterrissage, à la société de capital-investissement KKR pour 2,6 milliards (XX milliards d'euros) de dollars.

La plupart des transactions ont toutefois impliqué des acquéreurs stratégiques et des sociétés de capital-investissement acquérant des fournisseurs de taille moyenne ou petite.

Les 154 transactions annoncées jusqu’en août, qui n’incluent pas celle de GE conclue en septembre, représentaient une valeur totale de 14 milliards (XX milliards d'euros) de dollars, contre 157 transactions d’une valeur totale de 37,5 milliards (XX milliards d'euros) de dollars pour l’ensemble de l’année dernière, selon les données de Janes Capital.

Le nombre de transactions avait atteint son dernier pic en 2019, avec 159 opérations d’une valeur totale de 21,3 milliards (XX milliards d'euros) de dollars, avant de chuter à 82 transactions pour une valeur de 3,3 milliards (XX milliards d'euros) de dollars en 2020, sous l’effet de la pandémie. La valeur annuelle la plus élevée a été enregistrée en 2015, lorsque 106 transactions ont totalisé 59,4 milliards (XX milliards d'euros) de dollars.

LA PRODUCTION DE BOEING SE STABILISE

Les livraisons d’avions de ligne de Boeing ont connu de fortes fluctuations au cours des dernières années, alors que l’entreprise a dû faire face à une série de crises, passant de 806 en 2018 à 157 en 2020. Elles sont remontées à 528 en 2023 avant que des problèmes de qualité de production ne les ont fait retomber à 348 l’année suivante.

Sous la houlette d’un nouveau directeur général, Boeing a stabilisé la production de son modèle phare, le 737 MAX, et a commencé à augmenter son volume de production, offrant ainsi aux fournisseurs une vision plus claire de la demande future. L’entreprise a livré 600 avions l’année dernière, son meilleur résultat depuis 2018, et est en passe de dépasser ce chiffre cette année.

La production d’Airbus a également baissé pendant la pandémie, mais elle n’a cessé d’augmenter depuis. L’entreprise vise à livrer 870 avions cette année, dépassant ainsi son record d’avant la pandémie, établi à 863 en 2019.

"On pourrait établir un indice comparant le taux de croissance de la production et celui des transactions, et ces deux chiffres suivraient une courbe très similaire", a déclaré Anita Antenucci, fondatrice de la banque d’investissement 3Wire Partners.

Un nombre important de vendeurs potentiels arrive également sur le marché, ont indiqué des banquiers. De nombreuses sociétés de capital-investissement ont conservé les entreprises de leur portefeuille bien plus longtemps qu’elles ne l’auraient fait en temps normal, car les fluctuations de production liées à la pandémie et les stocks surévalués ont rendu difficile l’évaluation fiable de ces entreprises.

"Il était tout simplement impossible pour un acheteur — ou pour vous — d’avoir la moindre idée de ce que seraient vos chiffres d’affaires", a déclaré Stephen Perry, directeur général chez Janes Capital.

À mesure que les cadences de production se stabilisent et que leurs trajectoires deviennent plus prévisibles, les acheteurs se sentent de plus en plus à l’aise pour intégrer les performances futures d’une cible dans leur évaluation — même dans le contexte des difficultés bien connues de Boeing.

Ce raisonnement s’est concrétisé l’année dernière lorsque la société française DEMGY s’est implantée dans la chaîne d’approvisionnement de Boeing en rachetant Tool Gauge, un fournisseur familial de taille moyenne spécialisé dans les pièces d’intérieur d’avions de ligne.

Boeing peinait encore à stabiliser sa production lorsque DEMGY a commencé à s’intéresser à Tool Gauge, dont le siège se trouve à Tacoma, dans l’État de Washington, près de l’usine Boeing dédiée au 737.

DEMGY a misé sur un redressement de la situation de Boeing et, en agissant rapidement, a largement évité une guerre d’enchères pour Tool Gauge, a déclaré Mike Walter, président des opérations nord-américaines de DEMGY.

"Parfois, quand on voit une opportunité, il faut la saisir. Nous avons vu une opportunité", a-t-il déclaré.

Il n’a pas souhaité dévoiler le montant de l’acquisition. DEMGY a réalisé un chiffre d’affaires mondial de 125 millions d’euros en 2025.

La concurrence s'intensifie toutefois, même pour les petits fournisseurs, notamment en raison de l'intérêt croissant des sociétés de capital-investissement, ont indiqué des spécialistes des fusions-acquisitions.

Susan Kasa est la première à subir les effets de cette ruée. La propriétaire de Boulevard Machine, un petit atelier d’usinage comptant une vingtaine d’employés situé près de Springfield, dans le Massachusetts, a déclaré qu’elle reçoit désormais "deux à trois appels par jour" de la part d’acheteurs potentiels.

Mme Kasa a expliqué que sa main-d’œuvre qualifiée — une denrée rare dans un secteur confronté à des pénuries de main-d’œuvre — contribuait à faire de son entreprise une cible particulièrement attractive.