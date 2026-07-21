Les traiteurs internationaux surfent sur la première vague d'externalisation alors que les prix des denrées alimentaires augmentent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Dimitri Rhodes et Lucie Barbier

Les groupes mondiaux de restauration trouvent de plus en plus de sources de croissance auprès des hôpitaux, des écoles et des entreprises qui externalisent pour la première fois leurs services de restauration et de gestion des installations, ouvrant ainsi un vaste vivier de clients potentiels au-delà des traditionnelles batailles pour les contrats du secteur.

Les spécialistes de l'externalisation tels que Compass Group

CPG.L , Sodexo EXHO.PA et Aramark en ont tiré profit, les organisations recherchant une aide extérieure pour gérer leurs achats alimentaires, faire face aux pénuries de main-d'œuvre et gérer des opérations de plus en plus complexes.

Compass, leader du marché, a déclaré mardi qu’environ la moitié de ses nouveaux contrats provenait d’organisations externalisant pour la première fois la restauration et la gestion des installations.

Les clients externalisant pour la première fois ont représenté 51% des nouveaux contrats signés au cours du semestre clos en mars, contre 45% il y a trois ans.

“L’augmentation de l’externalisation pour la première fois est en partie liée à l’inflation”, a déclaré Compass à Reuters, ajoutant que la complexité croissante des opérations et les exigences plus strictes des clients contribuaient également à cette tendance.

Les prestataires de restauration collective tirent parti de leur taille pour négocier les prix, gérer les chaînes d’approvisionnement et exploiter les données afin d’adapter les menus et les décisions d’achat plus efficacement que de nombreuses cantines gérées en interne.

“C'est vrai en permanence, mais cela devient plus flagrant en période de hausse rapide des prix”, a déclaré à Reuters Ben Slupecki, analyste chez Morningstar.

Les concurrents observent des tendances similaires.

Thierry Delaporte, directeur général de Sodexo, a déclaré à Reuters la semaine dernière qu’environ la moitié des contrats remportés par le groupe français provenaient de clients qui externalisaient pour la première fois.

“On observe une tendance mondiale à l’externalisation pour la première fois”, a déclaré M. Delaporte.

Son homologue américain Aramark a également indiqué que les opportunités liées à l’externalisation pour la première fois dépassaient les niveaux historiques.

SANTÉ ET ÉDUCATION

Les dirigeants du secteur considèrent la santé et l’éducation comme parmi les plus grandes opportunités de croissance future, car l’externalisation reste moins répandue dans ces secteurs que dans les entreprises, les complexes sportifs et d’autres marchés matures.

Un porte-parole de Sodexo a indiqué que la santé et l’éducation devraient être les segments de l’entreprise connaissant la croissance la plus rapide, tandis que Compass a mis en avant ces deux secteurs comme des opportunités majeures d’externalisation pour la première fois dans des documents destinés aux investisseurs publiés en mai.

“Le segment de l’éducation aux États-Unis représente à lui seul une opportunité colossale pour nous”, a déclaré M. Delaporte aux investisseurs ce mois-ci.

Cette évolution offre une opportunité de croissance à moyen terme aux principaux acteurs du secteur, car elle élargit le marché plutôt que de les contraindre à se disputer exclusivement les clients les uns des autres.

Les quatre plus grands prestataires de restauration collective au monde — Compass, Sodexo, Aramark et Elior

ELIOR.PA — ne représentent toujours que moins de 30% du marché mondial de la restauration collective, selon les estimations des analystes.

“Je ne pense pas que ce soit une aubaine sans fin”, a déclaré M. Slupecki, avertissant que la concurrence entre les principaux prestataires risque de s’intensifier au cours des cinq à dix prochaines années, à mesure que le vivier de nouveaux clients optant pour l’externalisation s’amenuise progressivement.