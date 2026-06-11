Les trains de taille moyenne de Cheniere à Corpus Christi (Texas) vont traiter davantage de gaz jeudi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails un peu partout) par Scott DiSavino

Les trains de liquéfaction de taille moyenne 1 à 6 de Cheniere Energy LNG.N , la société américaine de gaz naturel liquéfié, situés sur le site de l'extension de phase 3 de l'usine d'exportation de GNL de Corpus Christi au Texas, étaient en passe d'être alimentés en davantage de gaz naturel jeudi après avoir été mis à l'arrêt mercredi, selon les données de la société financière LSEG.

Cheniere a indiqué dans un rapport adressé aux autorités environnementales du Texas qu'elle avait arrêté les trains de liquéfaction de taille moyenne 1 à 6 de phase 3 mercredi matin après que l'installation a connu un incident dû à une pression de décharge élevée du GNL.

Les responsables de Cheniere n'étaient pas immédiatement disponibles pour commenter jeudi.

* LSEG a indiqué que le volume de gaz acheminé vers Corpus Christi était en passe d'atteindre 2,61 milliards de pieds cubes par jour jeudi, contre 2,14 milliards de pieds cubes par jour mercredi et une moyenne sur sept jours de 1,81 milliard de pieds cubes par jour.

* Si ces chiffres sont exacts, les 2,61 milliards de pieds cubes par jour de gaz d'alimentation enregistrés jeudi seraient le niveau le plus élevé depuis que les flux vers l'usine ont atteint un record de 2,64 milliards de pieds cubes par jour le 31 janvier, selon les données de LSEG.

* L'alimentation en gaz de l'usine a été réduite depuis le début du mois de juin, en partie en raison de la maintenance de printemps, ont indiqué des analystes et des traders du secteur de l'énergie.

* Lorsque toutes les unités de Corpus sont en service, l'usine peut transformer environ 3,5 milliards de pieds cubes par jour de gaz en GNL.

* L'usine dispose de trois trains de 0,8 milliard de pieds cubes par jour (trains 1 à 3) en service et de sept trains de taille moyenne de 0,2 milliard de pieds cubes par jour en service ou en construction.