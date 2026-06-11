Les trains de liquéfaction de taille moyenne de l'usine GNL de Cheniere à Corpus Christi, au Texas, devaient recevoir plus de gaz jeudi après avoir été mis à l'arrêt mercredi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Scott DiSavino

LNG.N Les trains de liquéfaction 1 à 6 de Cheniere Energy, société américaine spécialisée dans le gaz naturel liquéfié, situés au sein de la phase 3 (moyenne échelle) de l'usine d'exportation de GNL de Corpus Christi, au Texas, étaient en passe de recevoir plus de gaz naturel jeudi après avoir été mis à l'arrêt mercredi, selon un rapport de la société et des données fournies par la société financière LSEG.