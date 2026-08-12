Les titres des sociétés indiennes Hindalco et Nalco atteignent leur plus haut niveau depuis deux mois, dans le sillage de la hausse des cours de l'aluminium

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 août - ** Les titres indiens Hindalco HALC.NS et National Aluminium Co NALU.NS ont bondi respectivement de 3% et 7%

** HALC et NALU ont atteint leurs plus hauts niveaux depuis deux mois, à respectivement 1 087,5 roupies et 422,2 roupies

** Les cours de l'aluminium à la Bourse des métaux de Londres (LME) ont progressé pour la septième séance consécutive mardi, atteignant leur plus haut niveau depuis sept semaines, les craintes liées à la raréfaction des stocks et à la persistance d'un déficit d'approvisionnement ayant stimulé le cours de ce métal léger MET/L

** La hausse des prix est favorable aux entreprises du secteur de l’aluminium, car elle améliore leurs marges

** HALC et NALU figurent respectivement en tête des valeurs les plus performantes de l’indice de référence Nifty 50 .NSEI et du Nifty 500 .NIFTY500

** Depuis le début de l'année, HACL et NALU ont progressé respectivement de 21,7% et 32,6%