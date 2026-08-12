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Les titres des sociétés indiennes Hindalco et Nalco atteignent leur plus haut niveau depuis deux mois, dans le sillage de la hausse des cours de l'aluminium
information fournie par Reuters 12/08/2026 à 10:41
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 août - ** Les titres indiens Hindalco HALC.NS et National Aluminium Co NALU.NS ont bondi respectivement de 3% et 7%

** HALC et NALU ont atteint leurs plus hauts niveaux depuis deux mois, à respectivement 1 087,5 roupies et 422,2 roupies

** Les cours de l'aluminium à la Bourse des métaux de Londres (LME) ont progressé pour la septième séance consécutive mardi, atteignant leur plus haut niveau depuis sept semaines, les craintes liées à la raréfaction des stocks et à la persistance d'un déficit d'approvisionnement ayant stimulé le cours de ce métal léger MET/L

** La hausse des prix est favorable aux entreprises du secteur de l’aluminium, car elle améliore leurs marges

** HALC et NALU figurent respectivement en tête des valeurs les plus performantes de l’indice de référence Nifty 50 .NSEI et du Nifty 500 .NIFTY500

** Depuis le début de l'année, HACL et NALU ont progressé respectivement de 21,7% et 32,6%

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