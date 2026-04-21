Les tensions entre les États-Unis et l'Iran pèsent sur les actions européennes

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* Les actions de Thales chutent après que les ventes du premier trimestre ont manqué les prévisions des analystes

* Royal Unibrew plonge suite à la fin du partenariat avec Pepsi N.Europe

* La technologie est en tête des gains, les actions des secteurs de la santé et de la défense sont à la traîne

(Mises à jour avec les cours de clôture) par Ragini Mathur, Utkarsh Hathi et Twesha Dikshit

Les actions européennes ont chuté mardi, l'incertitude concernant les négociations de paix entre les États-Unis et l'Iran ayant incité les investisseurs à la prudence, quelques heures avant l'expiration d'un cessez-le-feu.

Le président Donald Trump a déclaré qu'il ne souhaitait pas prolonger le cessez-le-feu et que l'armée américaine était "prête à intervenir" si les négociations échouaient.

Le Pakistan a déclaré qu'il attendait toujours la confirmation de l'Iran que sa délégation participerait aux pourparlers de paix à Islamabad.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a clôturé en baisse de 0,9 % à 616,03 points. Les principaux marchés régionaux ont également baissé, le CAC 40 français .FCHI et le FTSE 100 londonien .FTSE perdant chacun 1,1 %.

Le DAX allemand .GDAXI a chuté de 0,6 %. Le moral des investisseurs allemands est tombé à son plus bas niveau depuis plus de trois ans en avril, a déclaré l'institut de recherche économique ZEW.

Les inquiétudes concernant les perturbations de l'approvisionnement en pétrole ont continué à peser sur les économies européennes dépendantes de l'énergie, de nombreuses entreprises signalant les risques liés aux conflits dans leurs résultats trimestriels.

"Je pense que les marchés européens sont susceptibles de voir une hausse plus importante de l'inflation, ce qui conduira probablement à des hausses de taux de la part de la BCE. Et cela ne fera que bouleverser l'idée qu'il est temps d'être long sur l'Europe", a déclaré Chris Beauchamp, analyste en chef des marchés chez IG Group.

Une hausse de 3 % des prix du pétrole brut a soutenu le secteur de l'énergie .SXEP , qui a gagné 0,4 %.

L'indice de l'aérospatiale et de la défense .SXPARO a mené les baisses, chutant de 4,8 % pour sa plus forte baisse en une journée depuis avril 2025.

Le plus grand groupe européen de technologie de défense Thales TCFP.PA a chuté de 6 % après que les ventes du premier trimestre aient manqué les prévisions . Les fabricants de moteurs d'avion Safran SAF.PA et Rolls-Royce RR.L ont chuté de plus de 6,5 % chacun.

Les valeurs de la santé .SXDP ont également pesé sur l'indice, le secteur perdant 2 %. Le fabricant de médicaments Novo Nordisk NOVOb.CO a chuté de 4,2 %, tandis qu'AstraZeneca

AZN.L et GSK GSK.L ont perdu chacun plus de 2,5 %.

L'indice des produits alimentaires et des boissons .SX3P a baissé de 1,8 % après que Royal Unibrew RBREW.CO ait plongé de 24,8 %. Le brasseur danois a déclaré que son partenariat avec PepsiCo PEP.O en Europe du Nord allait prendre fin.

Certains analystes ont déclaré que le recul en Europe offrait des opportunités d'achat sélectif, les actions se négociant à une décote par rapport à leurs homologues américaines.

"Pour les investisseurs qui sont prêts à prendre le temps de gérer activement leur exposition à l'Europe, il existe des opportunités intéressantes, non seulement du point de vue de la valeur, mais aussi dans certains domaines et dans certaines poches du point de vue de la croissance", a déclaré Eric Parnell, stratège en chef du marché chez GVA Wealth Management.

Les marchés estiment à 84 % les chances que la Banque centrale européenne maintienne ses taux d'intérêt inchangés lors de la réunion de la semaine prochaine, selon les données de LSEG.