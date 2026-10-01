Les taux baissent après que le rendement des obligations américaines à 10 ans a atteint son plus haut niveau depuis 2002 ; les actions et l'euro reculent également

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* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a atteint plus tôt son plus haut niveau depuis 2002

* Les actions reculent après la publication des données économiques

* Le titre Micron recule malgré un rapport de résultats encourageant

(Dernières informations à la mi-journée à New York)

par Caroline Valetkevitch et Amanda Cooper

Les rendements obligataires ont baissé jeudi, après que le rendement de référence des bons du Trésor à 10 ans a atteint plus tôt son plus haut niveau depuis 2002, tandis que les actions ont également reculé, les données sur l'industrie manufacturière américaine laissant entrevoir des pressions inflationnistes persistantes.

Les rendements ont d'abord atteint de nouveaux sommets après la publication des données , qui a montré que l'activité manufacturière américaine était restée pratiquement inchangée en septembre, les prix des intrants ayant fortement augmenté dans un contexte de forte demande.

Les investisseurs attendent également avec impatience le rapport mensuel clé sur l’emploi aux États-Unis, publié vendredi, pour obtenir davantage d’indications sur l’économie.

Les rendements ont grimpé en flèche partout dans le monde, alors que la flambée des coûts de l’énergie attise l’inflation et que l’essor de l’intelligence artificielle et de la construction de centres de données renforce les anticipations de croissance et les prévisions concernant le niveau auquel les taux d’intérêt à court terme vont se stabiliser.

La récente chute des cours obligataires a poussé les taux des bons du Trésor à des niveaux désormais attractifs, a déclaré Oliver Pursche, vice-président senior et conseiller chez Wealthspire Advisors à Westport, dans le Connecticut.

« Je ne dis pas que la vague de ventes d’obligations à l’échelle mondiale est terminée. Je suggère simplement qu’elle a probablement été exagérée », a-t-il déclaré.

VENTES MASSIVES D'OBLIGATIONS EN FRANCE, AU ROYAUME-UNI ET AU JAPON

Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a finalement reculé de 2,07 points de base à 5,272 %, contre 5,293 % mercredi en fin de journée. Il avait auparavant atteint 5,34 %, son plus haut niveau depuis avril 2002.

Le rendement des obligations à 10 ans a enregistré sa plus forte hausse trimestrielle de ce siècle au cours des trois mois clos en septembre, la pression à la vente se répercutant également sur les obligations en France, en Grande-Bretagne et au Japon.

Le rendement des bons du Trésor à 2 ans US2YT=RR , qui évolue généralement au rythme des anticipations de taux d’intérêt de la Réserve fédérale, a reculé de 7,28 points de base à 4,814 %, contre 4,887 % mercredi en fin de séance. Le rendement des bons du Trésor à 2 ans a atteint son plus bas niveau depuis environ une semaine.

Dans le même temps, l’euro a atteint son plus bas niveau en 17 mois, les investisseurs s’en prenant aux actifs européens: la monnaie européenne EUR= est ainsi passée sous la barre des 1,13 dollar pour la première fois depuis mai 2025 face au dollar. L’euro EUR= affichait en dernier lieu une baisse de 0,79 %, à 1,1238 dollar.

« L’Europe importe son énergie et est vulnérable à la hausse des taux, voire à une nouvelle crise financière dans la zone euro. Si l’on dressait une liste des gagnants et des perdants, les États-Unis compteraient davantage de secteurs gagnants que l’Europe. Le scénario le plus probable est un affaiblissement de l’euro », a déclaré Steven Major, conseiller en macroéconomie mondiale chez Tradition.

L'indice MSCI, qui mesure l'évolution des actions à l'échelle mondiale .MIWD00000PUS , a perdu 4,47 points, soit 0,39 %, pour s'établir à 1.130,30. L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a reculé de 1,3 %.

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 106,80 points, soit 0,22 %, à 50.791,97, le S&P 500 .SPX a perdu 8,24 points, soit 0,12 %, à 7.642,38 et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 40,92 points, soit 0,16 %, à 26.817,27.

L'action Micron Technology MU.O a reculé d'environ 2 % malgré des prévisions de chiffre d'affaires supérieures aux attentes et l'annonce de 32 milliards de dollars d'engagements clients dans le cadre de ses contrats d'approvisionnement.

HAUSSE DES PRIX DU PÉTROLE

Les cours du pétrole ont prolongé leur récente progression, le brut américain CLc1 s'établissant en hausse de 1,52 % à 91,79 dollars le baril et le Brent LCOc1 à 100,78 dollars le baril, en hausse de 2,81 % sur la journée.

L'enlisement des négociations de paix entre les États-Unis et l'Iran visant à mettre fin à la guerre qui dure depuis sept mois au Moyen-Orient a maintenu les prix du brut à un niveau élevé.

L'or au comptant XAU= a progressé de 0,35 % à 4.170,68 dollars l'once.