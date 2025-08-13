Les Suisses craignent que les droits de douane n'augmentent le coût des avions américains F-35A

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Suisse reste déterminée à acheter des avions de combat Lockheed Martin LMT.N F-35A Lightning II aux États-Unis en dépit d'un coût total d'acquisition peu clair, en partie à cause de l'impact des tarifs douaniers américains, a déclaré le gouvernement mercredi.

Le gouvernement suisse a réaffirmé son engagement à acheter les avions une semaine après que les États-Unis aient imposé certains de leurs tarifs douaniers les plus élevés au monde à la Suisse en raison de l'importance du déficit commercial américain avec le pays européen.

Le prix des avions dépendra en fin de compte de l'inflation aux États-Unis, des prix mondiaux des matières premières "et d'autres facteurs tels que les augmentations de prix dues aux tarifs douaniers imposés par les États-Unis dans le monde entier", a déclaré le gouvernement dans un communiqué.

Berne a choisi le F-35A comme avion de combat de nouvelle génération en 2021 pour ce qu'elle considère comme un prix fixe d'environ 6 milliards de francs suisses (7,47 milliards de dollars) pour 36 jets. Les États-Unis ont depuis déclaré que cette somme était un malentendu.

Les pourparlers avec les États-Unis pour éviter que la somme totale n'augmente potentiellement de 650 millions de dollars pour atteindre 1,3 milliard de dollars ont montré qu'il était impossible pour la Suisse d'affirmer un prix fixe, a déclaré le gouvernement suisse. (1 dollar = 0,8028 franc suisse)