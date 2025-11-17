 Aller au contenu principal
Wall Street flanche, s'inquiète du poids de la tech
information fournie par AFP 17/11/2025 à 22:11

Le logo de la Bourse de New York le 30 ocotbre 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )



La Bourse de New York a terminé en baisse lundi, crispée par les niveaux élevés de valorisation des grands noms de la tech et de l'IA, alors que le géant des puces Nvidia doit publier ses résultats cette semaine.

Le Dow Jones a reculé de 1,18%, l'indice Nasdaq a perdu 0,84% et l'indice élargi S&P 500 a lâché 0,91%.

