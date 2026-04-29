Les studios de cinéma sud-africains se convertissent aux énergies vertes

par Kate Bartlett

JOHANNESBURG, 29 avril (Fondation Thomson Reuters) - Les panneaux solaires remplacent de plus en plus les générateurs diesel sur certains grands plateau de tournage cinématographique en Afrique du Sud, alors que les géants du streaming comme Netflix et Disney se sont engagés à réduire leurs émissions.

Netflix a tourné la deuxième saison de sa série à succès "One Piece" au Cap, sa plus grande production sur le continent africain à ce jour et la première à avoir été entièrement alimentée grâce à l'énergie solaire.

"Ce que nous avons démontré ici, c'est que les productions n'ont pas besoin du diesel pour garantir la fiabilité (de leur approvisionnement électrique)", souligne Abe Cambridge, co-fondateur de Cinergy Mobile Power, l'entreprise sud-africaine qui a fourni l'énergie verte sur le plateau.

"Il existe des solutions plus propres et plus silencieuses qui s'intègrent parfaitement au fonctionnement actuel des productions cinématographiques sur site", ajoute-t-il.

Cinergy a utilisé des systèmes d'énergie mobile propres sur l'ensemble des sites de tournage, dont les studios du Cap, ce qui a permis selon elle d'économiser 93 tonnes de CO2, soit l'équivalent d'une trentaine de vols aller-retour entre l'Europe et Le Cap.

L'industrie cinématographique utilise généralement des générateurs diesel pour répondre aux besoins énergétiques de chaque production, en particulier sur les lieux de tournage.

Selon RMI, un groupe de réflexion américain spécialisé dans la transition énergétique, ces générateurs représentent environ 15% des émissions des productions cinématographiques et télévisuelles, soit environ 700.000 tonnes de CO2 par an.

Sommées d'agir davantage contre le dérèglement climatique, des sociétés comme Netflix et Disney se sont publiquement engagées à réduire leurs émissions de moitié d'ici 2030.

DÉFIS LOGISTIQUES

"Depuis 2023, toutes les productions scénarisées que nous gérons directement intègrent une forme d'énergie mobile propre",

a déclaré Netflix dans une réponse envoyée par e-mail à la Fondation Thomson Reuters.

La chaîne britannique ITV a également tourné en Afrique du Sud, Cinergy fournissant de l'énergie verte pour la saison actuelle de "I'm a Celebrity, Get Me Out of Here", filmée près de l'emblématique parc Kruger.

"Nous avons pu réduire considérablement notre consommation de carburant grâce aux solutions solaires et de batteries de Cinergy, ce qui nous a permis de fonctionner pratiquement sans carburant", se réjouit Phil Holdgate, responsable de la durabilité de la production chez ITV Studios.

La forte hausse des prix du pétrole provoquée par le conflit au Moyen-Orient constitue une motivation supplémentaire.

"Produire notre propre électricité à partir du soleil nous offre une certaine protection contre les fluctuations du marché des hydrocarbures, aussi bien au niveau des prix que de l'approvisionnement", relève Phil Holdgate.

Cette solution se heurte encore à des défis, notamment logistiques, lors des tournages en extérieur, ce qui limite son utilisation aux grandes productions internationales et exclut pour le moment les films à petit budget, regrette Marisa Sonemann-Turner, directrice des opérations de Film Afrika, la société de production sud-africaine qui a collaboré avec Netflix sur le tournage de "One Piece".

Les panneaux solaires, généralement produits en Chine, sont en outre importés, ce qui augmente mécaniquement l'empreinte carbone des tournages, comme les déplacements en avion des équipes internationales.

Pour autant, la transition rapide vers les énergies vertes pourrait aider l'Afrique du Sud à rester un lieu de production compétitif, espère Zizipho Zikhali, directrice des opérations chez GreenSet, membre de la South African Film Academy.

"Il y a encore trois ans, si une société de production avait demandé s'il était possible de remplacer les générateurs diesel par une source d'énergie mobile propre, la réponse aurait été non", rappelle-t-elle.

(Version française Tangi Salaün, édité par Benoit Van Overstraeten)