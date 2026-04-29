Les Etats-Unis n'ont toujours pas payé leurs cotisations, annonce l'OMS

Le chef de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, à Genève, le 10 décembre 2024 ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Le chef de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué mercredi que les Etats-Unis n'avaient toujours pas payé leurs cotisations, une condition nécessaire pour qu'ils puissent se retirer de l'agence onusienne.

Quelques heures seulement après son retour à la Maison Blanche en janvier 2025, le président américain Donald Trump avait signé un décret ordonnant le retrait des Etats-Unis de l'OMS. Ce départ est effectif depuis le 22 janvier, selon Washington.

Or "le retrait américain est soumis à deux conditions : la première est la notification, qui doit être faite un an à l'avance, condition qui est d'ailleurs remplie, et la seconde est le paiement des arriérés", a rappelé le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d'une conférence de presse au siège de l'organisation à Genève.

Le président américain Donald Trump signe un décret sur le retrait des États-Unis de l'OMS dans le Bureau ovale de la Maison Blanche à Washington, le 20 janvier 2025 ( POOL / Jim WATSON )

"Nous espérons donc qu'ils s'y conformeront, mais nous n'avons encore rien reçu", a-t-il indiqué.

Les Etats-Unis doivent encore 260 millions de dollars (environ 220 millions d'euros) de cotisations pour les années 2024-2025, selon des chiffres de l'OMS.

En janvier dernier, le secrétaire à la Santé américain, Robert Kennedy Jr, et le secrétaire d'Etat Marco Rubio avaient accusé l'OMS, dans un communiqué commun, de nombreuses "défaillances pendant la pandémie de Covid-19" et d'avoir agi "à maintes reprises contre les intérêts des Etats-Unis".

En mai 2025, M. Kennedy avait également accusé l'OMS de subir l'influence indue de la Chine, de l'idéologie du genre et de l'industrie pharmaceutique.

Capture d'écran montrant le secrétaire américain à la Santé, Robert F. Kennedy Jr., dans un message vidéo diffusé à l'Assemblée mondiale de la Santé, à Genève, le 20 mai 2025 ( Organisatin mondiale de la Santé (OMS)) / - )

La question du retrait américain doit être justement discutée lors de la prochaine Assemblée mondiale de la santé, qui réunira, comme chaque année, l'ensemble des Etats membres de l'OMS du 18 au 23 mai à Genève.

Les Etats-Unis étaient le principal donateur de l'OMS et plusieurs autres pays ont aussi réduit leur soutien à l'aide internationale.

Les contraintes financières ont contraint l'OMS à réviser à la baisse son budget biennal 2026-2027 de 5,3 milliards à 4,2 milliards de dollars et à lancer une vaste réorganisation de ses opérations et de son personnel, avec près de 1.300 postes supprimés dans le monde.

Désormais, pour le budget 2026-2027, "notre financement est assuré à 85%, et nous avons mis en place un certain nombre de mesures visant également à maîtriser nos dépenses", a expliqué à la presse Raul Thomas, sous-directeur général de l'OMS chargé des fonctions institutionnelles et de la conformité.

"Et même si nous savons que la mobilisation des 15% restants sera particulièrement difficile, nous sommes confiants de pouvoir, sinon réunir la totalité des fonds, du moins ajuster nos dépenses au niveau des fonds que nous percevons réellement", a-t-il dit.