Les stocks hebdomadaires de pétrole meilleurs qu'attendu

(AOF) - Aux Etats-Unis, la semaine dernière, les stocks de pétrole brut ont augmenté de 0,574 million de barils, après une hausse de 2,774 millions de barils la semaine précédente. Les spécialistes anticipaient en moyenne une baisse de 1,9 million de barils.
A lire aussi
-
Forvia, Michelin et Stellantis ont trouvé un accord en vue d'assurer la continuité de Symbio, leur entreprise commune dans le domaine de la technologie de l'hydrogène électrique, a annoncé mercredi la société. Suite au retrait de Stellantis comme client pour ce ... Lire la suite
-
Un héritier d'Hermès estime avoir été dépossédé de sa fortune et réclame 14 milliards d'euros à LVMH et à Bernard Arnault
Au début des années 2010, LVMH était entré par surprise au capital de Hermès , surprenant le marché et les autorités boursières faute de déclaration de franchissement de plusieurs seuils réglementaires. Estimant avoir été dépossédé de plusieurs millions d'actions ... Lire la suite
-
Emmanuel Macron a entamé mercredi sa quatrième visite d'État en Chine sur fond de contentieux croissants avec Pékin, de l'Ukraine aux déséquilibres commerciaux majeurs en faveur du géant asiatique. Le président français, qui a atterri peu après 17H00 locales (GMT) ... Lire la suite
-
par Juliette Jabkhiro Soupçonnée d'espionnage pour le compte de la Russie par les autorités françaises, la ressortissante franco-russe Anna Novikova possède un vaste réseau de connexions avec des intermédiaires du Kremlin, selon une enquête de Reuters basée sur ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer