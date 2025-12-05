information fournie par Boursorama avec AFP • 05/12/2025 à 15:04

Engie rappelle des thermostats connectés de radiateurs électriques dans 12.000 foyers

( AFP / THIBAUD MORITZ )

Engie rappelle dans 12.000 foyers des thermostats de radiateurs "potentiellement concernés" par un risque de surchauffe, voire d'incendie des boîtiers "Mon Pilotage Elec", a indiqué vendredi l'énergéticien à l'AFP, confirmant une information de Franceinfo.

"Nous avons en effet identifié un risque sur certaines installations", explique à l'AFP Engie, assurant contacter dès à présent par email les foyers concernés.

Le boîtier (la D-Box) fait l'objet d'un rappel national affiché sur le site rappel.conso du gouvernement.

Selon la fiche de rappel de produit, un "défaut de contact entre le câble d'alimentation et le connecteur du boîtier" peut entraîner "un échauffement du connecteur et une fonte du plastique ou un départ de feu".

L'intervention doit être réalisée par un technicien agréé par le groupe "pour des raisons de sécurité", avertit Engie.

Engie explique que les équipements désinstallés "ne seront pas remplacés", confirmant l'information de Franceinfo, car le prestataire fournissant ces boîtiers "a cessé son activité".

Les boîtiers proviennent de l'offre d'Engie "Mon Pilotage Elec", qui permet de piloter à distance, grâce à une application, ses radiateurs, afin de réaliser des économies d'énergie, selon le groupe.

Lors des pics de consommation, le système permet notamment de baisser la température d'un degré.

La désinstallation des boîtiers, programmée dès le 8 décembre, sera gratuite, a indiqué l'énergéticien à l'AFP.