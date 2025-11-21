 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 972,70
-0,10%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les stocks des grossistes américains stagnent en août
information fournie par Zonebourse 21/11/2025 à 16:10

Les stocks des grossistes américains ont stagné en août 2025 par rapport au mois précédent, selon le Département du Commerce, après une hausse de 0,1% en juillet (confirmée par rapport à l'estimation initiale).

De leur côté, les ventes des grossistes ont augmenté de 0,1% en août (après un bond de 1,3% en juillet), donnant un ratio stocks sur ventes -censé mesurer le délai théorique d'écoulement des stocks- stable à 1,28 mois.

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Immeuble Euronext, société opératrice de la Bourse de Paris ( AFP / Ludovic MARIN )
    Les Bourses européennes terminent sans élan, les yeux sur l'IA
    information fournie par AFP 21.11.2025 17:44 

    Les marchés boursiers européens ont terminé sans élan vendredi, au terme d'une semaine marquée par les craintes d'une bulle financière autour de l'intelligence artificielle (IA). La Bourse de Paris est restée à l'équilibre (+0,02%), Londres a pris 0,13%. Francfort ... Lire la suite

  • Le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Ankara, en Turquie, le 19 novembre 2025 ( AFP / Ozan KOSE )
    Zelensky repousse le plan américain sur la guerre avec la Russie
    information fournie par AFP 21.11.2025 17:36 

    Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a repoussé vendredi le plan américain visant à mettre fin à près de quatre ans d'invasion russe et perçu à Kiev comme très favorable au Kremlin, assurant qu'il ne "trahira" pas son pays. "L'Ukraine pourrait être confrontée ... Lire la suite

  • Après une attaque aérienne russe à Odessa, en Ukraine, le 21 novembre 2025 ( AFP / Oleksandr GIMANOV )
    Le plan de Trump pour l'Ukraine
    information fournie par AFP 21.11.2025 17:35 

    Les Etats-Unis ont présenté un projet de plan pour l'Ukraine, qui prévoit que Kiev cède les régions de Donetsk et Lougansk dans l'est du pays à Moscou, et que la Russie réintègre le G8. Voici les 28 points de ce plan, selon le texte examiné et traduit par l'AFP: ... Lire la suite

  • L'ex-député européen du parti pro-Brexit UKIP, Nathan Gill, le 21 novembre 2025, à Londres ( AFP / Niklas HALLE'N )
    Un ex-député européen britannique condamné à la prison pour corruption au profit de Moscou
    information fournie par AFP 21.11.2025 17:26 

    Un ex-député européen du parti pro-Brexit UKIP, Nathan Gill, a été condamné vendredi à Londres à dix ans de prison pour corruption dans le cadre d'une campagne d'influence pro-russe au Parlement européen, une affaire embarrassante pour son ancien collègue, Nigel ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank