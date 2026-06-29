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Les stocks de pétrole de la Réserve stratégique américaine ont baissé de 5,5 millions, atteignant leur plus bas niveau depuis 1983
information fournie par Reuters 29/06/2026 à 22:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur les stocks de pétrole brut aux paragraphes 3 et 4)

Les stocks de pétrole brut de la Réserve stratégique de pétrole des États-Unis ont baissé de 5,5 millions de barils pour s'établir à 325,7 millions de barils, leur plus bas niveau depuis mai 1983, selon les données du ministère de l'Énergie.

Ces prélèvements s’inscrivent dans le cadre d’un accord américain visant à libérer 172 millions de barils de cette réserve afin de combler un déficit dans les stocks mondiaux après la guerre en Iran et de contribuer à faire baisser les prix des carburants.

Les stocks de brut américains ont rapidement diminué ces dernières semaines en raison d’une forte demande à l’exportation et d’un besoin accru de raffinage du pétrole américain.

Depuis le début de la guerre fin février, les stocks américains globaux, y compris les stocks commerciaux et ceux de la SPR, ont baissé de 111,4 millions de barils pour s'établir à 743,3 millions de barils au 19 juin, leur plus bas niveau depuis 1984.

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