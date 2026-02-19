Les soldes des prêts non garantis aux États-Unis atteignent un niveau record grâce à la demande des clients à risque

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les clients à risque utilisent les prêts pour consolider leurs dettes et gérer leurs frais de subsistance

*

Les soldes des cartes de crédit augmentent de 4 %, les émetteurs se concentrant sur les clients plus risqués

*

TransUnion prévoit un ralentissement de la croissance des nouveaux crédits pour 2026

(Ajout d'une prévision actualisée de la croissance des prêts non garantis par TransUnion au paragraphe 8) par Tatiana Bautzer

La forte demande des clients à risque a stimulé la croissance des prêts non garantis aux États-Unis l'année dernière, leurs soldes combinés ayant bondi de 10 % pour atteindre un nouveau sommet de 276 milliards de dollars, selon le Credit Industry Insights Report de TransUnion.

Quelque 26,4 millions de consommateurs détenaient ces prêts à la fin du mois de décembre, contre 24,5 millions un an plus tôt.

"Avec la baisse des taux d'intérêt, de nombreux consommateurs consolident les soldes de leurs cartes de crédit en prêts non garantis", explique Michele Raneri, vice-présidente et responsable de la recherche et du conseil aux États-Unis chez TransUnion.

Les consommateurs à faibles revenus utilisent également ces prêts comme mesure palliative pour faire face à l'augmentation du coût de la vie qui n'a pas été suivie d'augmentations de salaires similaires", a-t-elle ajouté.

Les émetteurs de cartes de crédit ont augmenté leurs prêts aux consommateurs à faibles revenus, les soldes totaux ayant augmenté de 4 % l'année dernière pour atteindre 1,15 trillion de dollars. Mais ils ont réduit les limites de crédit initiales pour faire face au risque, selon le rapport. Les taux d'impayés ont augmenté lentement au cours des derniers trimestres.

RALENTISSEMENT DE LA CROISSANCE

TransUnion prévoit un ralentissement de la croissance cette année en ce qui concerne le volume des nouveaux crédits accordés.

Selon Mme Raneri, les marchés du crédit reviennent maintenant à des niveaux de croissance plus "normaux", après de fortes fluctuations depuis la pandémie.

Jeudi, l'agence d'évaluation du crédit a révisé sa prévision précédente d'une augmentation de 5,7 % des nouveaux prêts non garantis en 2026 pour la porter à 11,2 %. TransUnion prévoit une hausse de 4 % des prêts hypothécaires et une hausse de 4,2 % des refinancements de maisons.

"Les personnes qui ont récemment contracté des prêts hypothécaires à des taux d'intérêt plus élevés commencent à avoir accès au refinancement et nous nous attendons à ce que la demande augmente", a ajouté la vice-présidente de TransUnion.

Les prêts automobiles devraient diminuer de 1,5 % cette année, après avoir augmenté d'environ 5 % l'année dernière, les consommateurs accélérant leurs achats pour éviter l'impact des droits de douane sur les importations.