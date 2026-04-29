Les "softs" dopent les ventes de Carlsberg au 1er trimestre

(Zonebourse.com) - Le brasseur danois Carlsberg a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires supérieur au consensus au titre du premier trimestre, les fortes ventes de ses soft drinks et de ses bières sans alcool ayant pris le relais de ses activités les plus matures.

En données organiques, ses ventes en volumes ont augmenté de 2,8%, à la faveur d'une progression de 3% de ses bières les plus chères (premium), de 10% de ses soft drinks (Britvic) et de 7% de ses bières sans alcool.

Au niveau géographique, ses ventes en Asie ont renoué avec la croissance ( 3,4% en organique) sur les trois premiers mois de l'années tandis que l'Europe de l'Ouest a progressé de 1,2%. Les volumes écoulés en Europe Centrale et de l'Est ont, eux, augmenté de 4,6%.

Au total, le chiffre d'affaires de Carlsberg s'est accru de 3%, à 20,7 milliards de couronnes, un niveau supérieur aux 20,6 milliards attendus par les analystes.

Toutes les régions progressent

"C'est un bon trimestre, avec des chiffres qui dépassent les estimations établies par le consensus au niveau de toutes les régions et une performance globale meilleure que prévu à la faveur de volumes dynamiques", réagissent les analystes de RBC.

"Nous considérons Carlsberg comme une valeur intéressante à détenir dans le contexte actuel, grâce à son modèle diversifié de boissons et à ses initiatives d'optimisation opérationnelle au niveau des revenus et des marges", ajoutent ceux de Jefferies.

Exprimé en données organiques, le CA affiche une progression de 3,6%, au-delà de la croissance des volumes, ce qui montre le groupe a bénéficié d'un effet prix favorable.

Le troisième brasseur mondial derrière AB InBev et Heineken a confirmé sa prévision d'une croissance organique de son bénéfice d'exploitation comprise entre 2 et 6% sur l'ensemble de l'année, une perspective en ligne avec le consensus ( 5%), contre près de 14 milliards de couronnes l'an dernier.

A la suite à cette publication, le titre du propriétaire des marques Carlsberg, Tuborg ou 1664 Blanc gagnait 3,1% mercredi en fin de matinée, une hausse largement supérieure à celle de l'indice phare de la Bourse de Copenhague, l'OMXC25 ( 0,1%).

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