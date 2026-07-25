Les sociétés sud-coréennes SK Hynix et Samsung Electronics signent un partenariat de 950 milliards de dollars avec les géants américains de la technologie

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Les entreprises sud-coréennes Samsung Electronics 005930.KS et SK Hynix 000660.KS vont conclure un partenariat d'approvisionnement en puces mémoire avec de grandes entreprises technologiques américaines, dont Nvidia NVDA.O , pour un montant total de 950 milliards de dollars, a déclaré samedi un conseiller de la présidence sud-coréenne.

Ce partenariat comprend la fourniture à long terme de puces mémoire d'une valeur de 750 milliards de dollars par SK Hynix à des entreprises américaines, ainsi que celle de puces d'une valeur de 200 milliards de dollars par Samsung Electronics à Broadcom AVGO.O , a précisé le conseiller présidentiel, Kim Yong-beom, lors d'une conférence de presse.