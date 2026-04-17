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Les sociétés pétrolières américaines chutent après que l'Iran a déclaré l'ouverture d'Ormuz
information fournie par Reuters 17/04/2026 à 15:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

17 avril -

** Les actions des sociétés énergétiques américainesbaissent, les prix du pétrole tombant sous les 90 dollars le baril après que le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que le passage d'Ormuz était "complètement ouvert" à tous les navires commerciaux

** Le prix à terme du Brent LCOc1 a baissé de 10,5 % à 88,94 $/b, tandis que le pétrole brut West Texas Intermediate

CLc1 a baissé de 11,1 % à 84,17 $/b O/R

** Le président américain Donald Trump déclare que le détroit d'Ormuz est complètement ouvert et prêt pour les affaires et le passage complet, mais "le blocus naval restera en vigueur et effectif en ce qui concerne l'Iran, uniquement, jusqu'à ce que notre transaction avec l'Iran soit complétée à 100% "

** Chevron CVX.N et Exxon Mobil XOM.N en baisse de 3,49% et 4,95%, respectivement

** Les producteurs de pétrole et de gaz Devon Energy

DVN.N , EOG Resources EOG.N et Occidental Petroleum OXY.N chutent de 5,8% à 6,2%

** La société de services pétroliers Halliburton

HAL.N baisse de 5,9%

** Les raffineurs PBF Energy PBF.N ont baissé de 10,7% tandis que Phillips 66 PSX.N , Marathon Petroleum MPC.N et Valero VLO.N ont baissé entre 4,2% et 7,3%

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