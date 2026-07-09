Les sociétés minières spécialisées dans le cuivre progressent alors que les cours du cuivre remontent légèrement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
9 juillet - ** Les actions des sociétés minières de cuivre cotées aux États-Unis progressent avant l'ouverture, dans le sillage de la hausse des cours du cuivre MET/L
** Le CMCU3 de référence du cuivre à la Bourse des métaux de Londres (LME) progresse de 2,1% à 13.437 dollars la tonne
** Les cours avaient chuté de 1,5% mercredi en raison des inquiétudes liées à la demande, après que le président américain Donald Trump a déclaré que le protocole d’accord avec l’Iran visant à mettre fin au conflit dans le Golfe était "terminé"
** Les cours du cuivre rebondissent jeudi, le marché espérant une nouvelle désescalade des hostilités dans le Golfe et le dollar américain reculant après sa récente flambée
** Les actions du géant minier mondial BHP Group BHP.N ont progressé de 1,3%
** Les titres des sociétés minières Southern Copper SCCO.N progressent de 1,8% et ceux de Freeport-McMoRan FCX.N gagnent 1,6%
** Les actions de la société canadienne Hudbay Minerals
HBM.N HBM.TO bondissent de 2,7% et celles d’Ero Copper
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