Les sociétés minières spécialisées dans le cuivre progressent alors que le cours du « métal rouge » s'inscrit en légère hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 juillet - ** Les actions des sociétés minières de cuivre cotées aux États-Unis progressent avant l'ouverture, dans le sillage de la hausse des cours du cuivre MET/L

** Le contrat de référence sur le cuivre CMCU3 à la Bourse des métaux de Londres (LME) progresse de 0,4% à 13.601 dollars la tonne, son plus haut niveau depuis le 23 juin

** Les cours du cuivre ont atteint leur plus haut niveau en trois semaines, soutenus par des signes de raffermissement de la demande et de pénurie en Chine, ainsi que par des craintes concernant l'offre suite à de nouvelles attaques au Moyen-Orient

** Les actions des géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N ont progressé de 2% et celles de BHP Group BHP.N de 1,7%

** Les sociétés minières Southern Copper SCCO.N ont progressé de 1,3% et Freeport-McMoRan FCX.N de 1,4%

** Au Canada, Hudbay Minerals HBM.TO HBM.N progresse de 1,4%, Ero Copper ERO.TO ERO.N gagne 1,6% et Teck Resources

TECKb.TO TECK.N affiche une légère hausse