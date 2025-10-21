Les sociétés minières de cuivre chutent en raison de la hausse du dollar américain et de la faible demande de la Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
21 octobre - ** Les actions des sociétés minières de cuivre cotées aux États-Unis chutent en début de marché, suivant le prix du métal rouge
** Le cuivre de référence à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange a baissé de 0,5 % à 10 637 dollars la tonne métrique
** Le prix du cuivre chute sous la pression d'un dollar américain plus fort et des signes d'une faible demande de la part de la Chine, le plus grand consommateur de métaux au monde, bien qu'une baisse des stocks disponibles sur le London Metal Exchange ait limité les pertes
** Le géant mondial de l'exploitation minière BHP Group
BHP.N a légèrement baissé
** Southern Copper SCCO.N perd 1,8% et Freeport-McMoRan
FCX.N perd 1,2%
** Hudbay Minerals HBM.TO HBM.N perd ~2%, Ero Copper
ERO.TO ERO.N baisse de 1,7% et Teck Resources TECKb.TO
TECK.N baisse de 1,3%
