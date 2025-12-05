Italie-Monte dei Paschi apporte son soutien à Lovaglio, visé par une enquête

PHOTO DE DOSSIER : Le problème de la banque italienne jette une ombre sur la pause estivale de Draghi

Monte dei Paschi di Siena (MPS) a exprimé vendredi son soutien à son administrateur délégué Luigi Lovaglio, qui fait l'objet d'une enquête pénale dans le cadre du rachat de Mediobanca.

"Le conseil d'administration (...) a renouvelé à l'unanimité sa pleine confiance à Luigi Lovaglio, confirmant qu'il respecte (...) les exigences fixées pour les dirigeants de la banque", écrit Monte dei Paschi di Siena, faisant référence aux exigences réglementaires.

MPS, plus ancienne banque d'Italie, a lancé une OPA hostile sur Mediobanca en septembre, parvenant à prendre le contrôle de sa cible dans le cadre d'une opération de 16 milliards d'euros en actions et en numéraire. Le parquet de Milan enquête désormais sur des allégations de manipulation du marché et d'obstruction vis-à-vis des autorités de régulation dans le cadre de cette opération.

Selon des sources, le parquet, l'autorité italienne de surveillance des marchés financiers (Consob), la Banque centrale européenne (BCE) et l'autorité de contrôle des assurances (Ivass) n'ont pas été informées des agissements concertés de la banque et de ses principaux investisseurs concernant l'offre de rachat de Mediobanca.

Luigi Lovaglio, âgé de 70 ans, et les deux principaux actionnaires de MPS, le magnat italien du BTP Francesco Gaetano Caltagirone et l'héritier de l'empire EssilorLuxottica Leonardo Del Vecchio, sont également visés par l'enquête, suspectés d'avoir joué un rôle déterminant dans le rapprochement avec MPS.

(Reportage Valentina Za; version française Claude Chendjou)