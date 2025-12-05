 Aller au contenu principal
Les sociétés minières d'argent progressent grâce à la baisse du dollar et aux espoirs de réduction des taux d'intérêt
information fournie par Reuters 05/12/2025 à 12:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 décembre - ** Les actions cotées en bourse des sociétés minières d'argent augmentent avant le marché, suivant les prix du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= a augmenté de 1,9% à 58,19 dollars l'once après avoir atteint un record de 58,98 dollars mercredi

** Les prix ont augmenté en raison de l'afflux de capitaux dans les fonds négociés en bourse, des attentes de réduction des taux d'intérêt et de la faiblesse du dollar, qui ont stimulé la demande pour le métal

** L'argent a fait un bond de 101% depuis le début de l'année, en raison d'un déficit structurel de l'offre, de problèmes de liquidité et de son ajout à la liste des minéraux critiques des États-Unis

** Hecla Mining HL.N en hausse de 1,7% et Coeur Mining

CDE.N en hausse de 2%

** Mineurs canadiens: Endeavour Silver EDR.TO EXK.N en hausse de 2,5% et Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N en hausse de 1,5%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust ETF SLV.P en hausse de 1,8%

Valeurs associées

Argent
58,14 USD Six - Forex 1 +1,75%
COEUR MINING
16,100 USD NYSE -0,34%
ENDEAVOUR SILVER
12,170 CAD TSX -2,33%
ENDEAVOUR SILVER
8,695 USD NYSE -2,58%
HECLA MINING
16,830 USD NYSE -3,05%
SILVERCORP METAL
10,940 CAD TSX -1,44%
