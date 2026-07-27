Les sociétés minières d'argent progressent alors que les cours des métaux remontent légèrement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 juillet - ** Les actions des sociétés minières d'argent cotées aux États-Unis progressent avant l'ouverture, dans le sillage de la hausse des cours du métal GOL/

** Le cours au comptant de l'argent XAG= progresse de 2,3% à 59,3 dollars l'once, alors que la trêve dans les hostilités entre les forces américaines et iraniennes a entraîné une baisse des cours du pétrole brut, contribuant ainsi à apaiser les craintes inflationnistes et les inquiétudes concernant le risque d'une hausse des taux d'intérêt, à une semaine de la réunion des responsables de la Fed

** Hecla Mining HL.N progresse de 2,6% et Coeur Mining

CDE.N progresse de 2,9%

** Les sociétés minières canadiennes Endeavour Silver

EDR.TO EXK.N ont progressé de 3,8%, Silvercorp Metals

SVM.TO SVM.N de 3,1% et Wheaton Precious Metals WPM.TO

WPM.N de 2,2%

** L'ETF Abrdn Physical Silver Shares SIVR.P a progressé de 2% et l'iShares Silver Trust SLV.P a gagné 1,9%