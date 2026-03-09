Les sociétés minières d'argent chutent en raison des craintes d'inflation et de la hausse du dollar

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
9 mars - ** Les actions de sociétés minières d'argent cotées aux États-Unis chutent en pré-marché, suivant les prix du métal blanc GOL/
** L'argent au comptant XAG= en baisse de 0,6% à 83,80$/once ** Les prix chutent alors que la guerre au Moyen-Orient alimente les craintes d'inflation, réduisant les perspectives de réduction des taux d'intérêt américains à court terme et renforçant le dollar américain
** Les actions des sociétés minières Hecla HL.N et Coeur
CDE.N sont en baisse de 3,3 % et ~3 %, respectivement
** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO EXK.N et Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N baissent respectivement de 3,4% et ~3%
** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust SLV.P tous deux en légère baisse
