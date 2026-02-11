Les sociétés minières d'argent augmentent, le dollar et les rendements baissent avant la publication des chiffres clés de l'emploi aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 février - ** Les actions cotées en bourse des sociétés d'extraction d'argent augmentent avant le marché, suivant la hausse des prix du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= augmente de 5,1% à 84,90 dollars l'once

** Les prix sont soutenus par un dollar plus faible et des rendements du Trésor plus bas, alors que les investisseurs attendent les données clés de l'emploi américain plus tard dans la journée pour obtenir des indices sur les perspectives de la politique de la Réserve Fédérale

** Hecla Mining HL.N en hausse de 3,7%; Coeur Mining

CDE.N en hausse de 3,3%

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO EXK.N et Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N sont toutes deux en hausse de 3,3%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust ETF SLV.P sont tous deux en hausse de ~5%