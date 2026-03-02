Les sociétés de transport maritime cotées en bourse aux États-Unis profitent du conflit au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 mars -

** Les actions des sociétés de transport maritime cotées en bourse aux États-Unis font un bond en avant sur le marché alors que le conflit iranien s'aggrave au Moyen-Orient

** Le trafic maritime dans le Golfe s'est arrêté après un week-end de bombardements () qui a tué le chef suprême de l'Iran, entraînant la région dans la guerre

** Les tensions géopolitiques augmentent le risque de perturbation de l'approvisionnement en pétrole, incitant les expéditeurs à réacheminer les cargaisons, ce qui pourrait entraîner une hausse des taux de fret en raison de l'allongement des itinéraires

** Les pétroliers font un bond en avant sur le marché: Nordic American Tankers NAT.N 12%, Frontline FRO.N 7%, Teekay Tankers TNK.N 7%, International Seaways INSW.N 4%, DHT DHT.N 10%

** Pyxis Tankers PXS.O en hausse de 12%, Navios Maritime

NMM.N en hausse de 3% sur un faible volume ** Les chargeurs européens Maersk MAERSKb.CO et Hapag-Lloyd HLAG.DE ont fait un bond en avant lundi

** Breakwave Tanker Shipping ETF BWET.P en hausse de 25% avant la cloche