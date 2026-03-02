 Aller au contenu principal
Les sociétés de transport maritime cotées en bourse aux États-Unis profitent du conflit au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 14:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 mars -

** Les actions des sociétés de transport maritime cotées en bourse aux États-Unis font un bond en avant sur le marché alors que le conflit iranien s'aggrave au Moyen-Orient

** Le trafic maritime dans le Golfe s'est arrêté après un week-end de bombardements () qui a tué le chef suprême de l'Iran, entraînant la région dans la guerre

** Les tensions géopolitiques augmentent le risque de perturbation de l'approvisionnement en pétrole, incitant les expéditeurs à réacheminer les cargaisons, ce qui pourrait entraîner une hausse des taux de fret en raison de l'allongement des itinéraires

** Les pétroliers font un bond en avant sur le marché: Nordic American Tankers NAT.N 12%, Frontline FRO.N 7%, Teekay Tankers TNK.N 7%, International Seaways INSW.N 4%, DHT DHT.N 10%

** Pyxis Tankers PXS.O en hausse de 12%, Navios Maritime

NMM.N en hausse de 3% sur un faible volume ** Les chargeurs européens Maersk MAERSKb.CO et Hapag-Lloyd HLAG.DE ont fait un bond en avant lundi

** Breakwave Tanker Shipping ETF BWET.P en hausse de 25% avant la cloche

Guerre en Iran

Valeurs associées

AP MOELLER-MAERS-B-
16 617,500 DKK LSE Intl +5,69%
Gaz naturel
2,86 USD NYMEX 0,00%
HAPAG-LLOYD
138,800 EUR XETRA +6,20%
HOEGH AUTO
12,180 EUR Tradegate +6,28%
HOEGH AUTO
13,9000 USD OTCBB 0,00%
INTRNTNL SEAWAYS
75,540 USD NYSE 0,00%
NAVIOS MRTM PRT
72,410 USD NYSE 0,00%
PYXIS TANKERS
4,1600 USD NASDAQ 0,00%
Pétrole Brent
79,30 USD Ice Europ +9,35%
Pétrole WTI
72,28 USD Ice Europ +7,51%
TEEKAY TANK RG-A
78,270 USD NYSE 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
