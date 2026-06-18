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Les sociétés de conseil en informatique en baisse après que la guerre en Iran a pesé sur les prévisions d'Accenture
information fournie par Reuters 18/06/2026 à 18:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 juin - ** L'action de Cognizant Technology Solutions

CTSH.O recule de 10,3% à 43,78 $; celle d'Infosys INFY.N perd 8,4% à 10,73 $ et celle d'International Business Machines

IBM.N baisse de 5,6% à 247,66 $.

** Accenture ACN.N s'effondre de 17,5% à 129,12 dollars après avoir annoncé des prévisions de chiffre d'affaires trimestriel inférieures aux estimations de Wall Street, la guerre en Iran entravant ses activités de conseil au Moyen-Orient et au-delà.

** ACN indique avoir subi une perte de 400 millions de dollars sur ses activités au Moyen-Orient en raison du conflit au troisième trimestre et a prévenu que “l’impact serait encore plus important au quatrième trimestre”, ce qui constitue la dernière illustration en date de la manière dont la guerre a bouleversé la situation des entreprises à l’échelle mondiale.

** L'action de Capgemini CAPP.PA , cotée en France, a clôturé en baisse d'environ 9% à environ 89 euros.

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