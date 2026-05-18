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Les sociétés brésiliennes Omnia et Casa dos Ventos signent un contrat énergétique de 2 milliards de dollars pour le centre de données de TikTok
information fournie par Reuters 18/05/2026 à 17:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Leticia Fucuchima

Omnia, la plateforme de centres de données de la société brésilienne Patria Investments PAX.O , a signé un contrat d'approvisionnement en énergie d'une valeur de 2 milliards de dollars sur 20 ans avec le producteur d'énergie renouvelable Casa dos Ventos afin d'alimenter un centre de données qu'elle construit pour ByteDance, propriétaire de TikTok, ont déclaré les entreprises à Reuters.

Situé dans le complexe portuaire de Pecem, dans l'État de Ceará, au nord-est du pays, ce centre de données est le plus grand en cours de développement au Brésil, avec un investissement total estimé à 200 milliards de reais (39,87 milliards de dollars).

* L'énergie proviendra du complexe éolien d'Ibiapaba, d'une puissance de 630 mégawatts, et du parc éolien de Dom Inocêncio, dans l'État de Piauí, tous deux détenus par Casa dos Ventos

* L'accord est structuré selon un modèle d'autoproduction, conférant à Omnia une participation dans les actifs de Casa dos Ventos; le montant de cette participation n'a pas été divulgué

* La construction a débuté en janvier; la mise en service initiale est prévue au troisième trimestre 2027, avec une expansion progressive jusqu'en 2029

* Cet accord constitue le plus important contrat signé par Casa dos Ventos avec un seul client, s'inscrivant dans le cadre de ses projets visant à augmenter sa capacité de 2,1 gigawatts et à investir 11 milliards de reais

* Des associations environnementales ont fait part de leurs inquiétudes concernant l'utilisation de l'eau et les impacts potentiels sur les communautés autochtones voisines

* Rodrigo Abreu, directeur général d'Omnia, a déclaré que le projet répondait aux exigences environnementales, disposait de toutes les autorisations nécessaires et ne nécessiterait qu'une "consommation d'eau minimale", équivalente à celle de 50 foyers au maximum

* Casa dos Ventos est soutenue par TotalEnergies TTEF.PA

(1 $ = 5,0163 reais)

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