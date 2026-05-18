Affaire Patrick Bruel: enquête rouverte plus de trois ans après le classement d'une plainte pour viol

Le chanteur et acteur Patrick Bruel à Paris, le 10 décembre 2024 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Plus de trois ans après le classement sans suite d'une plainte pour viol visant Patrick Bruel, le parquet de Nanterre a annoncé lundi la réouverture d'une enquête contre le chanteur, mis en cause par plusieurs femmes pour violences sexuelles, dont l'animatrice télé Flavie Flament.

L'enquête rouverte avait pour origine une plainte déposée en 2021 pour des faits dénoncés remontant à 2015 impliquant l'artiste de 67 ans.

La plaignante, Ophélie Fajfer, était âgée de 19 ans au moment des faits, a affirmé lundi sur BFMTV son avocate, Me Myriam Guedj Benayoun.

L'acteur et chanteur Patrick Bruel à Paris, le 10 décembre 2024 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Le viol qu'elle dénonce se serait déroulé dans le lieu de villégiature de Patrick Bruel à L'Isle-sur-la-Sorgue en Provence, où Ophélie Fajfer, alors jeune compositrice, s'était rendue en espérant obtenir des conseils professionnels de la part du chanteur, rencontré sur le tournage d'un clip des Enfoirés.

En avril, Ophélie Fajfer avait raconté au média Elle que Patrick Bruel l'avait d'abord embrassée de force, puis lui avait imposé une pénétration digitale et l'avait poussé à le masturber alors qu'ils se trouvaient tous les deux dans sa piscine.

Le parquet de Nanterre a par ailleurs indiqué qu'une plainte avec constitution de partie civile pour viols et agression sexuelle a été déposée mardi par deux victimes auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Nanterre.

Elle "fait suite à une première enquête classée sans suite (...) le 22 décembre 2020 au motif que les infractions dénoncées apparaissaient insuffisamment caractérisées", a précisé le ministère public.

Cinq femmes ont indiqué, dans le cadre de cette procédure, avoir subi "une attitude ou des gestes déplacés lors de massages pratiqués à l'occasion de concerts entre 2008 et 2019", a ajouté le parquet, indiquant que les faits dénoncés sont qualifiés d'agression ou d'exhibition sexuelle en droit pénal.

Deux autres femmes ont dénoncé des viols en 2000 et 2010, selon cette même source.

En plus de la procédure rouverte, le parquet de Nanterre est déjà saisi de trois enquêtes pour viols mettant en cause Patrick Bruel pour des faits qui auraient eu lieu en 1997, 2000 et 2008.

Toutes les investigations sont menées par le premier district de police judiciaire de la préfecture de police de Paris.

Une enquête judiciaire a également été ouverte en Belgique après une plainte enregistrée fin mars pour une agression sexuelle présumée à Bruxelles.

- "Sans voix" -

Patrick Bruel conteste l'ensemble des faits qui lui sont reprochés.

Dans une publication sur Instagram dimanche, il a affirmé n'avoir "jamais forcé une femme", "drogué, manipulé ou cherché à soumettre qui que ce soit" et a nié s'être "jamais servi de (sa) notoriété pour abuser de quiconque et obtenir des relations non consenties".

L'animatrice Flavie Flament au siège de France Télévisions à Paris, le 6 février 2025 ( AFP / Xavier GALIANA )

Réagissant spécifiquement aux accusations de l'animatrice de télévision Flavie Flament, qui a déposé plainte contre lui pour un viol à Paris commis en 1991 alors qu'elle était adolescente, Patrick Bruel a assuré que leur relation "ne fut ni violente, ni contrainte, ni sournoise".

"Je suis un peu sans voix", a réagi Flavie Flament dans un entretien, enregistré samedi et diffusé lundi par le site Mediapart en réponse aux propos de l'avocat de Patrick Bruel, Me Christophe Ingrain, qui l'accuse "d'utiliser l'arme pénale comme un symbole".

"Considérer que j'utilise le pénal pour faire avancer une cause qui est aussi importante pour moi avec le passé qui est le mien, avec l'engagement qui est le mien, est insultant à mon endroit et pour toutes les femmes qui se battent", a-t-elle ajouté.

L'animatrice télé et radio est devenue l'une des figures en France de la lutte contre les violences faites aux enfants, après avoir révélé il y a dix ans avoir été violée par le photographe David Hamilton, près de 30 ans auparavant, un délai trop long pour que la plainte soit instruite.

Ce dernier avait nié les faits, et avait été retrouvé mort peu après, à son domicile parisien, la piste d'un suicide étant privilégiée.

Actuellement à l'affiche de la pièce "Deuxième partie" de Samuel Benchetrit, Patrick Bruel doit entamer le 16 juin une tournée qui le mènera dans de nombreuses villes françaises, en Suisse, en Belgique et au Canada.

Une pétition, soutenue par des associations féministes et qui avait recueilli plus de 20.000 signatures lundi après-midi, demande l'annulation de ces concerts.