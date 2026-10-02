Les sociétés américaines d'évaluation du crédit reculent après l'annonce d'un éventuel assouplissement de la réglementation sur les données hypothécaires par la FHFA

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2 octobre - ** Les actions des agences américaines d'évaluation du crédit reculent avant l'ouverture des marchés

** L'Agence fédérale américaine de financement du logement (Federal Housing Finance Agency) prévoit d'assouplir les exigences en matière de données de crédit hypothécaire pour Fannie Mae FNMA.PK et Freddie Mac FMCC.PK , rapporte Bloomberg News

** Fannie Mae et Freddie Mac sont des sociétés de financement hypothécaire qui contribuent à soutenir le marché immobilier américain

** Selon l’article, la FHFA s’oriente vers un cadre qui obligerait les prêteurs à utiliser les données de crédit de deux agences au lieu de trois pour les prêts hypothécaires vendus à Fannie Mae et Freddie Mac

** La société de notation de crédit Fair Isaac FICO.N recule de 6,6 %, l’agence d’évaluation du crédit TransUnion

TRU.N de 2,4 % et l’agence d’évaluation du crédit à la consommation Equifax EFX.N de 3,4 %

** Le directeur de la FHFA, Bill Pulte, pourrait annoncer ce changement dès le 12 octobre, selon Bloomberg

** En début de semaine, Pulte a réitéré son affirmation selon laquelle FICO maintenait les coûts pour les consommateurs à un niveau inutilement élevé et a ensuite fait part de son soutien à un assouplissement des exigences en matière de dossier de crédit pour les prêts immobiliers

** À la clôture d'hier, les actions FICO, TRU et EFX affichaient respectivement une baisse de 60,9 %, 27,5 % et 35,6 % depuis le début de l'année