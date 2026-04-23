Les sénateurs s'inquiètent du sauvetage de Spirit Airlines par les États-Unis

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(Nouveau tout au long, ajoute des détails, le contexte et les commentaires des sénateurs) par David Shepardson

Un certain nombre de législateurs américains ont exprimé leur inquiétude quant à un éventuel sauvetage par le gouvernement fédéral de la compagnie aérienne Spirit Airlines en faillite, le président républicain de la commission du commerce du Sénat qualifiant cette idée de "terrible".

"C'est une idée absolument terrible", a déclaré le sénateur Ted Cruz sur les réseaux sociaux. Il a ajouté que "le gouvernement ne sait absolument rien de la gestion d'une compagnie aérienne à bas prix en faillite".

Reuters a rapporté que l'administration du président Donald Trump s'approchait d'un accord pour sauver la compagnie aérienne à bas prix Spirit Airlines, qui pourrait inclure jusqu'à 500 millions de dollars de financement soutenu par le gouvernement pour l'aider à sortir de la faillite, sa deuxième restructuration depuis 2025.

Il s'agirait probablement d'un prêt pour permettre à Spirit de continuer à fonctionner pendant la faillite, qui deviendrait ensuite un prêt à plus long terme lorsque la compagnie aérienne sortirait de la faillite, avec des bons de souscription donnant au gouvernement américain une participation potentielle allant jusqu'à 90 %, ont déclaré les sources.

La Maison Blanche et Spirit n'ont pas fait de commentaire dans l'immédiat.

Le sénateur républicain Tom Cotton a déclaré: "Si les créanciers de Spirit ou d'autres investisseurs potentiels ne pensent pas pouvoir gérer la compagnie de manière rentable au sortir de sa deuxième faillite en moins de deux ans, je doute que le gouvernement américain le puisse également. Ce n'est pas la meilleure façon d'utiliser l'argent des contribuables".

La sénatrice démocrate Elizabeth Warren a déclaré: "La guerre de Donald Trump avec l'Iran a provoqué la hausse vertigineuse des prix du carburant qui a finalement eu raison de Spirit Airlines." Elle a ajouté: "Qu'est-ce que le peuple américain retire de ce sauvetage par les contribuables? Les dirigeants de la compagnie aérienne qui ont échoué devront-ils rendre des comptes?"

Le secrétaire d'État aux transports, Sean Duffy, dans une interview accordée mardi à l'agence Reuters, a exprimé de sérieuses inquiétudes quant à un éventuel renflouement. "Ce que nous ne voulons pas faire, c'est jeter de l'argent à fonds perdus, et il y a eu beaucoup d'argent jeté sur Spirit, et ils n'ont pas trouvé le moyen d'être rentables. Ne devrions-nous donc pas devancer l'inévitable et en devenir propriétaires?" a déclaré M. Duffy. "Nous ne pouvons pas faire d'investissements stupides."

Selon M. Duffy, il semble que personne ne veuille acheter Spirit. "Qu'est-ce que quelqu'un achèterait?" a demandé M. Duffy. "Si personne ne veut l'acheter, pourquoi l'achèterions-nous?"