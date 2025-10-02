Les sénateurs demandent à Boeing de mettre fin à la grève de Saint-Louis qui dure depuis huit semaines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les sénateurs critiquent la gestion de la grève par Boeing lors d'une audition sur les nominations dans le domaine du travail

Boeing a cessé de couvrir l'assurance maladie des grévistes à la fin du mois d'août

L'avocat en chef de Boeing nommé au Conseil des relations du travail, dominé par les Républicains

(Les discussions sur les relations de travail, l'audition au Sénat et les nouvelles pages 4 à 10) par Dan Catchpole

Le sénateur américain Bernie Sanders a exhorté Boeing BA.N , dans une lettre envoyée mercredi, à mettre fin à une grève de huit semaines dans la région de Saint-Louis, où l'entreprise produit des avions de chasse, des munitions et d'autres appareils militaires.

"Faites ce qu'il faut", a déclaré M. Sanders dans sa lettre adressée au directeur général de Boeing, Kelly Ortberg.

"Signez un contrat équitable avec les quelque 3 200 membres de l'Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale (IAM) District 837 qui se sont mis en grève le 4 août.

La direction de Boeing a déclaré que l'entreprise n'augmenterait pas de manière significative son offre, que les travailleurs ont rejetée.

M. Sanders, un indépendant du Vermont qui vote souvent avec les démocrates, ainsi que le sénateur démocrate Ed Markey du Massachusetts et le sénateur républicain Josh Hawley du Missouri, ont profité d'une audition de la commission sénatoriale mercredi pour critiquer la position de Boeing dans les négociations sociales.

La commission examinait les nominations du président Donald Trump à des postes clés dans le domaine du travail, notamment celle de Scott Mayer, conseiller en chef de Boeing, au Conseil national des relations de travail (National Labor Relations Board).

"Le concept d'équité est insaisissable", a déclaré M. Mayer lorsque M. Hawley lui a demandé ce que serait une "résolution équitable" de la grève. M. Mayer a précisé qu'il ne parlait pas au nom de l'entreprise.

Boeing a refusé de commenter l'audience.

Hawley et Sanders ont critiqué Boeing pour avoir accordé à ses récents directeur général des rémunérations substantielles, tout en s'opposant aux propositions de l'IAM.

"L'équité est peut-être insaisissable, mais cela ne me semble pas équitable", a déclaré M. Hawley.

Le conseil d'administration de Boeing a approuvé 22 millions de dollars pour M. Ortberg en 2025. L'IAM estime que sa proposition coûterait à Boeing 40 millions de dollars par an en moyenne.