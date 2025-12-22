L'actif surprise de l'année ? Les obligations du Trésor américain à 30 ans

Par rapport à ses homologues internationaux, l'obligation à long terme américaine s'est bien comportée cette année, même si la baisse de 10 % du dollar a terni son éclat en termes corrigés des variations monétaires. (Crédits: Adobe Stock)

par Jamie McGeever

L'actif financier de 2025 est l'obligation du Trésor américain à 30 ans.

Il est vrai qu'il est loin d'avoir égalé les gains spectaculaires des actions liées à l'intelligence artificielle ou de l'or . En fait, son prix n'a pas augmenté du tout cette année. Mais compte tenu de ce à quoi elle a été confrontée au cours des 12 derniers mois, elle aurait dû être écrasée. Pourtant, à l'heure où nous écrivons ces lignes, elle est en passe de terminer l'année là où elle l'a commencée , ce qui est remarquable.

Si l'on vous disait le 1er janvier que l'or XAU= allait bondir de près de 70 % pour atteindre 4 000 dollars l'once, que Wall Street allait connaître le plus grand boom technologique depuis un quart de siècle et que les conditions financières seraient les plus souples depuis trois ans, vous vous attendriez peut-être à ce que les rendements des obligations à long terme augmentent.

Et si l'on vous disait également que l'inflation américaine resterait supérieure à l'objectif fixé pour une autre année, que le dollar s'effondrerait de 10 %, que la "prime de terme" américaine atteindrait son niveau le plus élevé depuis plus d'une décennie et que la notion autrefois sacro-sainte d'indépendance de la banque centrale serait ébranlée par les attaques persistantes de l'administration Trump à l'encontre de la Réserve fédérale ?

Comme si cela ne suffisait pas, le "One Big Beautiful Bill" du président Donald Trump devrait ajouter des milliers de milliards au déficit budgétaire au cours de la prochaine décennie, alimentant ainsi le commerce de la "dépréciation du dollar".

Malgré tout, le rendement des obligations à 30 ans se situe autour de 4,8 %, soit à peu près au même niveau qu'au début de l'année.

Les investisseurs apprécient le rendement de 5%

Bien entendu, le rendement à 30 ans a évolué entre-temps. Il est vrai que l'on aurait pu s'attendre à ce que les 75 points de base de réduction des taux de la Fed cette année fassent baisser les rendements à plus long terme - le rendement à 10 ans a perdu près de 50 points de base. Mais de la même manière, une réduction des taux alors que l'inflation reste durablement et confortablement supérieure à l'objectif fixé est toujours susceptible de limiter la baisse des rendements à très long terme.

Les courbes de rendement se sont pentifiées - la courbe 2s/30s est la plus pentue depuis quatre ans - mais cela est presque entièrement dû à des mouvements à l'avant de la courbe.

Par rapport à ses homologues internationaux, l'obligation à long terme américaine s'est bien comportée cette année, même si la baisse de 10 % du dollar a terni son éclat en termes corrigés des variations monétaires.

Le rendement des obligations allemandes à 30 ans a récemment atteint son plus haut niveau depuis 2011 et a augmenté de près de 100 points de base cette année, tandis que le rendement des obligations d'État japonaises à 30 ans n'a jamais été aussi élevé et a augmenté de plus de 100 points de base cette année.

Comment expliquer cette force relative? Un rendement de 5 % pour ce qui, en dépit de tous les bruits macroéconomiques, est toujours considéré comme l'un des actifs à long terme les plus sûrs et les plus liquides au monde, est manifestement attrayant pour de nombreux investisseurs. La demande des acheteurs d'"argent réel", tels que les fonds de pension, les fonds communs de placement et les compagnies d'assurance, qui ont besoin de faire correspondre leurs engagements à long terme avec des actifs à long terme, a été constamment forte.

La contrariété de la durée

Grâce à cette demande, les 12 adjudications d'obligations à 30 ans organisées par le Trésor américain cette année se sont généralement déroulées sans incident.

Le Trésor a vendu pour 276 milliards de dollars de dette au total, à raison d'une adjudication par mois civil. Le ratio moyen de couverture sur les 12 ventes, une mesure de la demande, était de 2,37. Ce chiffre est assez proche de la moyenne d'environ 2,38 sur les 50 dernières adjudications remontant à novembre 2021, selon Exante Data.

Les fonds d'investissement institutionnels nationaux ont absorbé environ 70 à 75 % de ces obligations, et les investisseurs étrangers ont augmenté leurs achats au cours du second semestre, dépassant 15 % en novembre pour la première fois depuis le début de l'année dernière.

D'autre part, le Trésor a payé des rendements inférieurs aux niveaux prévalant sur le marché le jour de l'adjudication dans seulement trois de ces adjudications, et des rendements supérieurs dans six d'entre elles. Les investisseurs ont généralement exigé une prime pour acheter aux enchères.

Mais si les obligations à long terme américaines ont été robustes cette année, elles devront faire face à des défis redoutables l'année prochaine. La toile de fond mondiale pour la duration des titres à revenu fixe reste difficile - les primes de risque, les risques d'inflation et l'offre de dette augmentent tous, les doutes sur la productivité de l'IA continuent de ronger, et les inquiétudes concernant l'indépendance de la Fed s'intensifient.

L'obligation à 30 ans sera donc confrontée à des défis similaires à ceux qu'elle a connus en 2025, mais probablement plus sévères cette fois-ci. Sa résilience pourrait maintenant être véritablement mise à l'épreuve.

