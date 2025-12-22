(Actualisé avec contrats à terme, cours en avant-Bourse, Micron, fabricants de puces, Coty, Netflix, Paramount Skydance, Oracle)

Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,07% pour le Dow Jones .DJI , de 0,42% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,66% pour le Nasdaq .IXIC .

* MICRON MU.O - Le fabricant de puces avance de 3,5% en avant-Bourse après avoir progressé d'environ 7% vendredi grâce à ses prévisions optimistes qui ont apaisé les craintes autour des actions liées à l'intelligence (IA).

NVIDIA NVDA.O , BROADCOM AVGO.O , INTEL INTC.O et ADVANCED MICRO DEVICES AMD.O sont en légère hausse dans les échanges en avant-Bourse.

Nvidia a par ailleurs dit à ses clients chinois prévoir le début des livraisons de ses puces d'IA H200 avant les vacances du Nouvel An lunaire, à la mi-février.

* SECTEUR DE L'IA - SoftBank 9984.T s'efforce de conclure d'ici la fin de l'année un engagement de financement de 22,5 milliards de dollars (19,18 milliards d'euros) en faveur d'OpenAI grâce à une série de mesures visant à lever des fonds, notamment la vente de certains investissements, et pourrait également puiser dans ses prêts sur marge non utilisés contractés sur la base de sa participation dans la société de puces ARM HOLDINGS ARM.O , ont déclaré des sources.

* TESLA TSLA.O - La Cour suprême du Delaware a rétabli vendredi la rémunération versée en 2018 par le constructeur de véhicules électriques à Elon Musk, qui s'élevait à 56 milliards de dollars (47,74 milliards d'euros), près de deux ans après son invalidation par un tribunal inférieur qui l'avait qualifiée d'"incompréhensible". L'action Tesla prend 1,4% en avant-Bourse.

* CLEARWATER CWAN.N - Un groupe de sociétés de capital-investissement mené par Permira et Warburg Pincus a conclu un accord pour acquérir le fabricant de logiciels d'investissement et de comptabilité Clearwater Analytics Holdings pour environ 8,4 milliards de dollars (7,16 milliards d'euros), dette comprise, ont annoncé dimanche les parties dans un communiqué commun. L'action grimpe de 8,4% en avant-Bourse.

* UBER UBER.N et LYFT LYFT.O s'associent au géant technologique chinois Baidu pour tester des robots-taxis au Royaume-Uni l'année prochaine, marquant ainsi une étape importante dans la course mondiale à la commercialisation des taxis sans conducteur.

* COTY COTY.N a annoncé lundi la nomination de Markus Strobel au poste de directeur général par intérim à compter du 1er janvier. Le fabricant américain de cosmétiques a été confronté dernièrement à des défis persistants pour stimuler les ventes dans son segment de beauté grand public.

* NETFLIX NFLX.O a refinancé une partie de son prêt relais de 59 milliards de dollars afin de soutenir son offre de rachat des studios cinématographiques et télévisuels ainsi que des actifs de streaming de WARNER BROS DISCOVERY WBD.O , montre un document déposé lundi auprès des autorités réglementaires.

Larry Ellison, cofondateur d'ORACLE ORCL.N , a par ailleurs accepté de fournir une garantie personnelle de 40,4 milliards de dollars pour le financement de l'offre concurrente de PARAMOUNT SKYDANCE PSKY.O sur WBD, selon un document déposé lundi.

* META PLATFORMS META.O a annoncé vendredi la démission de Dina Powell McCormick du conseil d'administration avec effet immédiat, huit mois seulement après avoir rejoint l'entreprise.

Selon une source proche du dossier, Dina Powell McCormick, qui a occupé le poste de conseillère adjointe à la sécurité nationale du président américain Donald Trump pendant son premier mandat à la Maison blanche, pourrait toutefois continuer à conseiller le géant des réseaux sociaux.

* ELI LILLY LLY.N - Le média français La Lettre rapporte lundi que le laboratoire américain a rencontré la Direction générale du Trésor français début décembre, dans le cadre d'un éventuel rachat de la société de biotechnologie Abivax.

* APPLE AAPL.O - L'autorité italienne de la concurrence (AGCM) a infligé lundi une amende de 98,6 millions d'euros au fabricant de l'iPhone et à deux de ses divisions pour abus présumé de leur position dominante sur le marché des applications mobiles.

Le ministère chinois du Commerce a par ailleurs annoncé lundi dans un communiqué que le vice-ministre du Commerce, Li Chenggang, et le directeur des opérations d'Apple, Sabih Khan, avaient discuté vendredi des activités commerciales de l'entreprise américaine en Chine lors d'une réunion.

* HONEYWELL HON.O a anticipé lundi une charge exceptionnelle d'environ 470 millions de dollars au quatrième trimestre, liée à un éventuel règlement du litige concernant la compagnie aérienne Flexjet. L'action recule de 1,3% en avant-Bourse.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Kate Entringer)