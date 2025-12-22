 Aller au contenu principal
Apple améliore l'interopérabilité entre l'iPhone et les accessoires Android
information fournie par AFP 22/12/2025 à 15:16

Apple va faciliter le transfert de données entre ses téléphones et ceux de ses concurrents ( AFP / Hector RETAMAL )

Apple prépare l'ajout en Europe de fonctions d'interopérabilité entre l'iPhone et des appareils fabriqués par ses concurrents, des ouvertures résultant de l'application du règlement européen sur les marchés numériques (DMA) et qui ont été saluées lundi par Bruxelles.

Le groupe américain a intégré deux nouvelles fonctions dans une mise à jour d'ios 26, le système d'exploitation de l'iPhone, mise à la disposition des développeurs la semaine dernière en version "beta", avant une diffusion auprès du grand public.

Ces nouveautés en préparation devraient simplifier la vie des possesseurs d'iPhone qui souhaitent pouvoir utiliser leur téléphone avec des accessoires de marques concurrentes, notamment ceux fonctionnant sous Android, le système d'exploitation de Google.

Ils pourront relier beaucoup plus facilement leur iPhone à des écouteurs sans-fil ou montres connectées de marques tierces, grâce à une procédure d'appairage simplifiée.

En outre, ils pourront envoyer les notifications de leur téléphone vers une montre connectée d'une marque tierce, alors qu'actuellement, ils ne peuvent le faire que vers une Apple Watch.

"Grâce à la mise en application du DMA, de nouvelles opportunités vont s'ouvrir aux utilisateurs européens", s'est réjouit un porte-parole de la Commission européenne.

Ces deux nouvelles fonctions découlent d'une décision rendue en mars par la Commission sur l'interopérabilité entre iOS et les appareils connectés, et elles devraient être disponibles dans l'UE en 2026, a précisé le porte-parole.

"C'est une nouvelle étape vers un écosystème numérique plus interconnecté, au bénéfice de tous les citoyens de l'UE", a ajouté la Commission.

La Commission européenne avait ordonné en mars à Apple de prendre des mesures pour améliorer l'interopérabilité de ses iPhone avec les appareil connectés de marques concurrentes, en vertu du DMA (Digital markets act), le règlement européen qui vise à réprimer les abus de marché des géants de la tech.

D'autres améliorations en matière d'interopérabilité devraient être intégrées aux iPhone en 2026, en vertu de cette décision.

Apple, qui conteste depuis le début le DMA, entré pleinement en vigueur en 2024, avait appelé en septembre l'UE à l'abroger, estimant que ce règlement avait conduit à dégrader les services rendus aux utilisateurs de ses produits, et qu'il les exposait à des risques dont ils étaient auparavant protégés.

Apple a construit son succès sur un écosystème fermé, dont il contrôle tous les paramètres, au nom d'impératifs de sécurité et du confort accru de ses utilisateurs, une philosophie en opposition frontale avec les règles du DMA.

