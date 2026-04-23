Les sénateurs américains demandent une enquête sur la vente d'actions de l'administrateur de la FAA

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(Plus de détails, pas de commentaire immédiat de l'OIG, contexte dans les paragraphes 4-9) par David Shepardson

Trois sénateurs démocrates américains ont demandé à un organisme de surveillance fédéral d'enquêter pour savoir si le directeur de l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a violé son accord éthique en retardant la cession d'actions pour augmenter sa rémunération après son départ en tant que directeur général de Republic Airways.

Les sénateurs Maria Cantwell, Tammy Duckworth et Ed Markey ont demandé jeudi si l'administrateur de la FAA Bryan Bedford avait induit le Congrès en erreur en expliquant pourquoi il n'avait pas entièrement cédé sa participation importante dans Republic RJET.O avant le 7 octobre, date prévue dans son accord éthique.

Les sénateurs ont affirmé que "Bedford a intentionnellement conservé ses actions jusqu'à ce que la compagnie aérienne réalise une fusion lucrative, ce qui a probablement augmenté de manière significative la valeur de ses actions" et ont demandé au bureau de l'inspecteur général du ministère des transports d'enquêter.

Bedford a achevé sa cession en février. La FAA a déclaré qu'elle répondrait directement aux sénateurs. Au moment de sa confirmation, M. Bedford a déclaré détenir des actions de Republic d'une valeur comprise entre 6 et 30 millions de dollars. Le 25 novembre, Republic a fusionné avec Mesa Air Group.

Les sénateurs avaient auparavant pressé M. Bedford de renoncer aux gains qu'il avait réalisés en ne vendant pas ses actions avant la date de cession obligatoire.

Les sénateurs ont déclaré que Bedford pourrait avoir reçu plus de 25 millions de dollars de la vente. "C'est probablement beaucoup plus que ce que M. Bedford aurait gagné s'il avait vendu ses actions à temps, sur le marché privé", ont déclaré les sénateurs, ajoutant que M. Bedford avait refusé de dire exactement combien il avait vendu ces actions et s'il avait reçu des gains du fait de ce retard.

En décembre, M. Bedford a déclaré qu'il continuait à se récuser sur les questions susceptibles d'avoir un impact sur les finances de la compagnie aérienne, alors qu'il s'efforçait de vendre ses actions.

M. Bedford a déclaré plus tôt aux législateurs qu'il pensait avoir respecté les règles lorsqu'il a demandé une prolongation du délai et qu'il s'était appuyé sur les conseils de responsables de l'éthique professionnels.

Mme Cantwell avait publié le 8 décembre une lettre de l'Office of Government Ethics (OGE) indiquant que M. Bedford n'avait pas respecté son accord éthique et qu'il avait demandé un amendement pour prolonger le délai de cession. L'OGE a déclaré que la demande ne répondait pas aux critères d'octroi d'un amendement.