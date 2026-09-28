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Les semestriels de Klea Holding plombés par la guerre au Moyen-Orient
information fournie par Zonebourse 28/09/2026 à 08:03
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Klea Holding publie un résultat net part du groupe de 0,3 MEUR au titre du 1er semestre 2026, en chute de 69% en comparaison annuelle, pour un chiffre d'affaires en baisse de 25%, à 8,6 MEUR (-20% à taux de change constants), plombé par le contexte géopolitique.

Le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient a entraîné une violente chute de l'activité au mois de mars, avant un rebond séquentiel à compter du mois d'avril. Dans ce contexte exceptionnel, Klea Holding a mis en oeuvre des mesures de contrôle des coûts, de sorte que le groupe est resté profitable, avec un EBITDA de 1,6 MEUR (et 2,2 MEUR en retraitant l'impact des mesures de rationalisation).

Dans un environnement macroéconomique totalement imprévisible et défavorable, Klea Holding affirme avoir "démontré la robustesse de son modèle économique, avec une activité toujours rentable, ainsi que sa capacité à se projeter sur de nouveaux territoires de conquête grâce à une politique ambitieuse et raisonnée d'investissements".

Klea Holding confirme viser un nouvel exercice rentable en 2026, avec un niveau de bénéfice net au moins équivalent à celui de 2025, grâce aux économies de coûts opérationnels et financiers, et en progression si le redressement de l'activité se poursuit. Par ailleurs, le groupe continuera à allouer une part de ses excédents de trésorerie à ses rachats d'actions.

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KLEA HOLDING (ex VISIOMED)
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