Les secteurs pétrolier et minier du Venezuela : un potentiel important, des coentreprises insuffisantes

Voici les principaux faits concernant les secteurs pétrolier et minier du Venezuela, dont le président Nicolas Maduro a été capturé par les forces américaines le samedi , selon le président américain Donald Trump.

RÉSERVES

Le Venezuela possède les réserves de pétrole estimées les plus importantes au monde, mais sa production de brut ne représente qu'une fraction de sa capacité en raison de décennies de mauvaise gestion, d'absence d'investissements et de sanctions, selon les données officielles.

Le Venezuela détient environ 17 % des réserves mondiales, soit 303 milliards de barils, devant l'Arabie saoudite, leader de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), selon l'Institut de l'énergie basé à Londres.

Ses réserves sont principalement constituées de pétrole lourd dans la région de l'Orénoque, au centre du Venezuela, ce qui rend son brut coûteux à produire, mais relativement simple sur le plan technique, selon le département de l'énergie du gouvernement américain. En 2019, Nicolas Maduro et Delcy Rodriguez, qui était alors vice-présidente du pays et qui est maintenant présidente par intérim , ont annoncé un plan minier quinquennal visant à stimuler l'extraction de minerais comme alternative à la production de pétrole.

L'année précédente, le gouvernement vénézuélien avait publié des données sur les gisements miniers en utilisant indifféremment des termes clés de l'industrie minière, tels que réserve et ressource. Il est donc difficile de déterminer si Caracas connaît tout son potentiel minier.

Une réserve est une estimation du volume d'un minerai qui peut être produit de manière économique. Une ressource est le volume d'un minerai estimé dans une région entière, qu'il puisse ou non être produit de manière économique.

Le rapport de 2018, présenté comme un "catalogue de minéraux" destiné aux investisseurs potentiels et publié sur le site web du ministère vénézuélien des mines, estimait les réserves de charbon à environ 3 milliards de tonnes métriques et les réserves de nickel à 407 885 tonnes métriques.

Ce même rapport estimait les ressources en or à 644 tonnes métriques, les ressources en minerai de fer à 14,68 milliards de tonnes métriques - tout en reconnaissant qu'il s'agit en grande partie d'une estimation spéculative - et les ressources en bauxite à 321,5 millions de tonnes métriques. En 2021, le gouvernement vénézuélien a publié une carte des réserves minérales basée sur des données compilées en 2009. Cette carte indiquait les réserves d'antimoine, de cuivre, de nickel, de coltan, de molybdène, de magnésium, d'argent, de zinc, de titane, de tungstène et d'uranium, mais n'indiquait pas les volumes.

Le pays ne semble pas disposer de réserves importantes de terres rares, un groupe de 17 métaux mineurs utilisés pour fabriquer des aimants qui transforment l'énergie en mouvement. Les terres rares sont un sous-ensemble des minéraux critiques.

PRODUCTION Le Venezuela est un membre fondateur de l'OPEP avec l'Iran, l'Irak, le Koweït et l'Arabie Saoudite. Ses problèmes de production d'électricité ont à plusieurs reprises entravé ses activités minières et pétrolières.

Le pays produisait jusqu'à 3,5 millions de barils de brut par jour dans les années 1970, ce qui représentait alors plus de 7 % de la production mondiale de pétrole. La production est tombée en dessous de 2 millions de bpj au cours des années 2010 et s'est établie en moyenne à 1,1 million de bpj l'année dernière, soit à peine 1 % de la production mondiale. Cela correspond à peu près à la production de l'État américain du Dakota du Nord.

"Si l'évolution de la situation aboutit à un véritable changement de régime, il pourrait même en résulter une augmentation de la quantité de pétrole sur le marché au fil du temps. Toutefois, il faudra du temps pour que la production se rétablisse complètement", a déclaré Arne Lohmann Rasmussen de Global Risk Management.

Si le changement de régime réussit, les exportations du Venezuela pourraient augmenter à mesure que les sanctions sont levées et que les investissements étrangers reviennent, a déclaré Saul Kavonic, analyste chez MST Marquee.

"L'histoire montre qu'un changement de régime forcé stabilise rarement l'approvisionnement en pétrole rapidement, la Libye et l'Irak offrant des précédents clairs qui donnent à réfléchir", a déclaré Jorge Leon, responsable de l'analyse géopolitique chez Rystad Energy.

Samedi, Donald Trump a déclaré à Fox News que les États-Unis s'impliqueraient très fortement dans le secteur pétrolier vénézuélien. Le statut opérationnel des mines liées au plan quinquennal de Nicolas Maduro n'est pas clair. Toutefois, le mois dernier, le Conseil national de l'économie productive de Nicolas Maduro a déclaré que la production nationale d'or, de charbon et de minerai de fer avait augmenté au cours des trois premiers trimestres de 2025, sans fournir de chiffres.

Le Venezuela a nationalisé son secteur aurifère en 2011. Le gouvernement contrôle également le fabricant de fer et d'acier CVG. Reuters a rapporté en octobre dernier que le Venezuela avait redémarré la production de charbon et visait à exporter plus de 10 millions de tonnes métriques de ce minerai en 2025. Il n'est pas certain que le gouvernement ait atteint cet objectif. En 2019, l'U.S. Geological Survey a estimé que le Venezuela produisait 100 000 tonnes de charbon à partir de 731 millions de tonnes de réserves.

Une grande partie de la production minière du pays, notamment le nickel, la bauxite, le minerai de fer et l'or, a chuté en même temps que le pétrole au cours de la dernière décennie.

COENTREPRISES

Le Venezuela a nationalisé son industrie pétrolière dans les années 1970, créant Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

Dans les années 1990, le Venezuela a pris des mesures pour ouvrir le secteur aux investissements étrangers. Après l'élection d'Hugo Chavez en 1999, le Venezuela a exigé que la PDVSA détienne la majorité des parts de tous les projets pétroliers. Exxon et Conoco ont quitté le Venezuela dans les années 2000 et leurs actifs ont été expropriés.

PDVSA a créé des entreprises dans l'espoir de stimuler la production, notamment avec Chevron, China National Petroleum Corporation, ENI, Total et la société russe Rosneft. En 2023, Nicolas Maduro a menacé d'accorder des licences d'exploitation aux mines dans une région faisant l'objet d'un conflit de propriété avec la Guyane voisine. Depuis au moins 2016, le gouvernement de Nicolas Maduro a soutenu l'exploitation artisanale de l'or dans l'Amazonie vénézuélienne afin de générer des revenus.

EXPORTATIONS, RAFFINAGE

Les États-Unis étaient le principal acheteur de pétrole vénézuélien, mais depuis l'introduction des sanctions, la Chine est devenue la principale destination au cours de la dernière décennie.

Le Venezuela doit environ 10 milliards de dollars à la Chine, qui est devenue le principal créancier sous le président Hugo Chavez.

Le Venezuela rembourse ses emprunts avec du brut transporté par trois très grands transporteurs de brut appartenant auparavant au Venezuela et à la Chine.

Deux de ces superpétroliers approchaient du Venezuela en décembre lorsque Donald Trump a annoncé un blocus de tous les pétroliers entrant et sortant du pays.

Les navires attendent maintenant des instructions, selon les documents de PDVSA et les données de navigation, alors que les exportations vénézuéliennes ont été pratiquement interrompues.

Samedi, Donald Trump a déclaré à Fox News que la Chine recevrait le pétrole, sans donner plus de détails. La Russie a également prêté des milliards de dollars au Venezuela, mais le montant exact n'est pas clair.

PDVSA possède également d'importantes capacités de raffinage en dehors du pays, notamment CITGO aux États-Unis, mais les créanciers se battent pour en prendre le contrôle dans le cadre de procédures judiciaires de longue date devant les tribunaux américains.