Les salariés de Cargill votent en faveur de la fin du conflit dans une usine de transformation de viande bovine américaine à l'arrêt depuis avril

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualisé, avec l'ajout de commentaires de l'entreprise et du syndicat) par Tom Polansek

Cargill prévoit de reprendre la production de viande bovine dans une usine de Fort Morgan, dans le Colorado, en septembre, après que les salariés syndiqués ont voté la fin d’un conflit social qui paralysait l’abattage des bovins depuis avril, a annoncé lundi l’entreprise.

Le secteur américain de la viande bovine a connu des bouleversements cette année, les prix ayant grimpé en flèche pour atteindre des niveaux records, tandis que le cheptel bovin du pays a diminué pour atteindre son plus bas niveau depuis 75 ans. Les transformateurs de viande font état de pertes dans leurs activités liées à la viande bovine et ferment des usines car la flambée des coûts liés au bétail a dépassé les gains générés par la hausse des prix de la viande.

Cargill a cessé de payer environ 1 700 salariés à Fort Morgan en mai. L’entreprise avait suspendu l’abattage des bovins dans cette usine un mois plus tôt, à la suite d’un conflit salarial. Les salariés reprendront le travail vers le 24 août, et l’abattage devrait redémarrer la semaine du 7 septembre, selon Cargill.

Les salariés ont voté à une écrasante majorité en faveur de la proposition de convention collective de Cargill qu’ils avaient initialement rejetée, a déclaré Dean Modecker, qui dirige la section locale 455 du syndicat Teamsters représentant les salariés. Les salariés espéraient obtenir de meilleures conditions salariales au cours des quatrième et cinquième années d’un accord quinquennal, a-t-il précisé.

« Ce n’est pas l’accord que nous espérions obtenir », a déclaré Dean Modecker. « Mais pour être honnête, nos membres travaillent pour gagner leur vie et ne connaissent rien d’autre. Nous commencions à nous inquiéter, comme tout le monde. »

Cargill s’est dite satisfaite que les salariés aient accepté l’accord. L’entreprise et son concurrent JBS, qui a réglé cette année son propre conflit social , s’étaient opposés aux revendications salariales des employés.

Au cours de la première année du nouveau contrat, le salaire de base des salariés augmentera de 1,40 dollar de l’heure au total, a précisé Dean Modecker. Selon Cargill, l’un des principaux producteurs de viande hachée, les salaires de base sont passés de 15,35 dollars à 23,50 dollars depuis 2018.

La semaine dernière, son concurrent Tyson Foods TSN.N a annoncé la fermeture ou la vente de trois de ses sites américains de transformation et de conditionnement de viande bovine, invoquant la pénurie de bétail.

Les stocks se sont amenuisés après qu’une sécheresse persistante a ravagé les pâturages de l’ouest des États-Unis et que Washington a bloqué les importations en provenance du Mexique afin d’empêcher l’entrée d’un ravageur du bétail carnivore . Les importations devraient reprendre ce mois-ci .

« Nous savons que le secteur est en difficulté en ce moment », a déclaré Dean Modecker. « S’ils commencent à devenir rentables au cours de la quatrième et de la cinquième année, nous espérons qu’ils nous emmèneront avec eux. »